柏傲莊III累錄逾萬參觀人次 周內推河景單位招標

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III，今日第4天安排有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅，亦可同步參觀展覽廳，市場反應火熱，四天累計錄得逾萬名參觀人次，大批準買家排隊等候睇樓，現場秩序井然有序，氣氛十分熱鬧，反應熱烈，預計本周內推出3房及4房河景單位招標，其中四房單位更是柏傲莊3期項目中首次提供。

何家欣：首3日累錄逾8000參觀人次

新世界營業及市務部總監何家欣表示，該盤開放現樓首3日已經累計錄得逾8000參觀人次，而客源以地區劃分來自香港、九龍及新界各區，包括本地換樓用家、投資客以及部分港漂專才家庭客，正計劃最快本周推出河景3房及4房單位招標。

何家欣續指，由於項目定位為「世界盤」，而且大圍站作為東鐵綫與屯馬綫超級交匯站，交通網絡貫通全港，加上鐵路上蓋3房或以上大戶供應不多，市場積聚不少潛在購買力，故吸引不少區內及區外客人捧場。而且該盤已迅速接獲逾1萬宗查詢，大部分均對3房及3期獨有的4房臨河大宅感興趣，可以飽覽城門河景。

她指，整體客源除本地用家外，亦有不少港漂專才及內地富豪表示對樓盤感興趣，大圍站坐擁「南金融、北創科」雙核心優勢，另外亦可以一線迅達高鐵，於香港西九龍站上車，直達110個站點，便捷往返內地各大城市。

首批主打3及4房河景戶

位於車公廟路18號的柏傲莊III，由2幢住宅大樓組成，合共提供892伙，單位面積介乎285至1695方呎，涵蓋1房至4房戶型，料主力先推的3房及4房大戶，合共提供461伙，佔整個樓盤52%。其中4房標準單位更是柏傲莊系列第3期首次提供，最矚目為7伙4房臨河大宅御景邸，面積1676方呎，屬4房雙套連工作間套間隔，位處1A座55至61樓。

客源以本地換樓用家、投資客及部分港漂專才家庭客為主，計劃最快周內推出河景3房及4房單位招標。