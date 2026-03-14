Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向首輪開售 即日沽150伙 現揀樓人龍 最大手客2800萬購6伙

新盤速遞
更新時間：18:06 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:54 2026-03-14 HKT

永泰粉錦公路新盤雲向於今日展開首輪銷售200伙，入場價約368.3萬，涵蓋開放式至2房連儲物室戶型，吸引大批準買家到場認購。最大手客斥資約2,200萬元購入4伙，包括2間2房及2間1房單位。就位於觀塘商廈的售樓處現場所見，多組買家於開售前已到場等候，並與代理商討選樓策略，現場人龍不斷，場面甚是墟冚，氣氛不俗。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向截至下午5時半，共有150個單位獲買家揀選，佔首輪價單發售單位逾7成 。售出戶型十分多元化，包括開放式至兩房戶，可見深受市場認同及追棒。該批單位成交金額368.3萬至775.8萬元，當中兩房向高爾夫球場單位最高呎價約17,434元，一房單位最高呎價約15,750元，面積由286至445方呎。

於A組時段，當中最大手來自南區的買家斥逾2800萬元購入6個單位，包括一房及兩房戶。逾70%買家來自新界區，包括上水、粉嶺及大埔等。他們均認為項目坐擁東鐵綫及前臨粉嶺高爾夫球場，地利優勢十分吸引。

就位於觀塘商廈的售樓處現場所見，多組買家於開售前已到場等候，並與代理商討選樓策略。
就位於觀塘商廈的售樓處現場所見，多組買家於開售前已到場等候，並與代理商討選樓策略。

最快今日加推 具一定提價空間

楊聰永表示，有見現時市況正面，九龍市區銷情亦見不俗，預計新界區新盤亦會理想，並將視乎今日銷情，最快今日加推新價單，戶型預計將因應向隅客需求而推出相對戶型，並有一定提價空間。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目以截收逾3,000票之勢展開銷售，現場氣氛不俗。
永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目以截收逾3,000票之勢展開銷售，現場氣氛不俗。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑提到，項目前臨高爾夫球場，可享怡人翠綠景致。近日整體樓市氣氛向好，樓價正處上升階段，息口持續低企，加上供平過租因素，不少買家加快入市，怕遲買會貴，該行出席客戶當中，以本地區內用家為主，達約7成，看好北都前景，當中不乏上車客及租轉買客，另外投資客達約3成，料今日有望全數單位即日沽清。截至上午10時30分，該行錄得1組大手客斥資約2,200萬元購入四伙，包括2間2房及2間1房單位。

陳永傑表示，該行出席客戶當中，以本地區內用家為主，達約7成，看好北都前景，當中不乏上車客及租轉買客，另外投資客達約3成。
陳永傑表示，該行出席客戶當中，以本地區內用家為主，達約7成，看好北都前景，當中不乏上車客及租轉買客，另外投資客達約3成。

美聯高級董事布少明表示，北都發展潛力優厚，故不乏買家提早部署，故相信項目首日銷情亦相當理想。該行客戶中，有買家打算斥資約1,500萬元購入2伙兩房半及兩房戶型單位。另外，買家中約有7成為新界區客，而港島及九龍區客人則佔約3成。項目投資潛力不俗，估約3成屬投資客，料項目落成後呎租亦可達60元水平，租金回報約有4厘。而項目內地客佔比則約為3成。

雲向人氣持續，參觀人流不斷。
雲向人氣持續，參觀人流不斷。

預計今年更多資金湧入樓市

利嘉閣總裁廖偉強表示，該行錄本地投資者「一客四食」的個案，包括2伙2房戶及2伙1房戶，涉及總金額接近2,080萬元。廖氏又指，今年以來本港經濟持續向好，不論近期的PMI、零售銷售數據等，都比市場預期為佳，反映復甦步伐正在加快；預計今年將有更多資金湧入樓市，帶動樓價及成交量同步上。

雲向價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積
(平方呎)		 折實價 / 呎價
2號價單 2026/3/8 78 287至445平方呎 392.8萬至781.6萬元
(13,534至17,567元)
1號價單 2026/3/3 154 286至445平方呎 368.3萬至718.4萬元
(12,687至16,145元)

項目首輪開售單位間隔涵蓋開放式至2房連儲物室戶型，面積由286至445方呎。折實售價368.3萬至774.8萬，折實呎價12,687至17,413元。最平為3樓C8室，面積287方呎，屬於1房間隔，扣除最高20%折扣優惠，折實售價368.3萬，折實呎價約12,833元；最貴為23樓B7室，面積445方呎，折實售價774.8萬，折實呎價約17,411元。

永泰地產旗下粉錦公路住宅項目「雲向」。
永泰地產旗下粉錦公路住宅項目「雲向」。
雲向 (CLOUD VIEW) 基本資料
地址 上水粉錦公路663號
座數 1座
單位數目 765伙
戶型 開放式至3房
實用面積 196至868平方呎
預計關鍵日期 2027年3月31日
示範單位地址 觀塘Landmark East安盛金融大樓18樓
發展商 永泰地產

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
8小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
3小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
2026-03-13 19:00 HKT
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
2026-03-13 18:38 HKT
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
社會
3小時前