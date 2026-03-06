上然累沽1200伙 料第三季交樓
更新時間：18:57 2026-03-06 HKT
發佈時間：18:57 2026-03-06 HKT
發佈時間：18:57 2026-03-06 HKT
萬科香港發展的大埔馬窩路19號上然系列，項目至今累售已突破1,200伙，銷售額逾58億元，預計將於今年第三季起分批展開交付。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，在項目設計與建造過程中，持續推進多個「全電家居」項目，包括何文田VAU Residence及長沙灣連方系列。而上然所處的大埔區綠化率逾50%，背靠翠綠山巒、環境優美，項目設有大面積綠化休憩空間，栽植超過100種植物。
最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT