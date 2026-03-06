萬科香港發展的大埔馬窩路19號上然系列，項目至今累售已突破1,200伙，銷售額逾58億元，預計將於今年第三季起分批展開交付。

萬科香港周銘禧(圖左)指，上然累沽1200伙，料第三季交樓。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，在項目設計與建造過程中，持續推進多個「全電家居」項目，包括何文田VAU Residence及長沙灣連方系列。而上然所處的大埔區綠化率逾50%，背靠翠綠山巒、環境優美，項目設有大面積綠化休憩空間，栽植超過100種植物。

