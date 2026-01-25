黃金海灣連環成交 呎價高見1.43萬
發佈時間：09:06 2026-01-25 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列昨單日連沽3伙，套現約2,219.5萬，包括第2期珀岸1A座7樓C室，面積804方呎的3房戶，以1,036.1萬成交，呎價12,887元。
同期數1A座22樓E室，面積450方呎的2房戶，則以643.9萬成交，呎價約14,309元。另一宗為第1期意嵐5A座21樓E室，面積439方呎的2房戶，成交價539.5萬，呎價12,289元。
黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。
地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。
