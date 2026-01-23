筲箕灣傲華加推最後12伙 入場售價約634萬
更新時間：15:52 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:52 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:52 2026-01-23 HKT
協成行旗下筲箕灣現樓項目傲華，今日加推6號價單，發售全數餘下單位，涉及12伙，折實售價約634.5萬元起；4伙頂層特色單位亦現以招標方式開售。
傲華今日上載第6號價單，推出餘下共12伙應市，新價單定價由697.2萬至1,065.3萬元，以最高折扣優惠9%計，折實售價約634.5萬至969.4萬元，折實呎價介乎20,474元至23,322元。項目另有4個頂層特色單位，現以招標方式出售。
協成行物業銷售主管張詩敏表示，傲華盡享地利優勢，步行一分鐘速達港鐵筲箕灣站，受自用及收租投資者歡迎。至今售出134伙，套現約9.5億元。受惠於減息環境、人才引進政策等利好經濟因素，買家入市信心見高漲。此外，租金水平持續攀升及「轉租為買」趨勢日益明顯，集團對樓市前景抱持樂觀態度。
