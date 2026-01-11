黃金海灣．珀岸連沽2伙 呎價達1.61萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來深受市場追捧，昨連沽2伙3房單位，單日套現約2,243.7萬。

其中1A座22樓A室，面積861方呎，屬3房套間隔，以1,386.5萬成交，呎價約16,103元；而2座25樓F室，面積655方呎，屬3房套單位，則以857.2萬成交，呎價約13,087元。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，由1座及2座組成，其中1座再細分為1A及1B座兩座，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。此外，該項目位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。