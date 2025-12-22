太古深水灣道6號兩獨立屋22億沽 每呎造價14.7萬

太古地產公布旗下超級豪宅項目深水灣道6號兩幢獨立屋以22億元售出，呎價14.7萬元，為近年香港豪宅市場最高成交價之一，有關交易預計於2026年第一季完成。

深水灣道6號由兩幢獨立屋組成，每幢獨立屋樓高3層，面積分別約為9,600方呎和5,300方呎。每幢獨立屋提供4至5間套房、寬敞的戶外空間、私人泳池、精緻園林，以及環繞式玻璃幕牆，將港島南區港灣的遼闊景致盡收眼底。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，深水灣道6號於今年第3季剛推出市場不久，兩幢豪華獨立屋隨即售出。這項目不僅獲得本地及國際買家熱烈迴響，印證市場對這項頂級豪宅的興趣，更顯示香港豪宅市場持續蓬勃，同時買家對於坐落香港最珍貴地段的世界級豪宅項目具有強勁需求。

杜偉業續說，持續推進旗下多個住宅項目，包括上海極受追捧的陸家嘴太古源 源邸第四輪銷售、全球首個居舍品牌住宅Upper House Residences Bangkok，以及香港海德園待售單位。