黃金海灣．珀岸特色戶呎售1.46萬

新盤速遞
更新時間：09:32 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:32 2025-12-21 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來一直受到市場追捧，近期成交不絕於耳，昨日再售出2伙，單日套現1,515.5萬。

單日沽2伙 套現1515.5萬

上述成交單位當中包括1A座3樓D室特色戶，面積674方呎的3房單位，另有341方呎平台及115方呎花園，以986.7萬成交，呎價約14,639元；其次為1A座5樓B室，面積417方呎，屬2房間隔，以528.8萬成交，呎價約12,681元。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，由1座及2座組成，其中1座再細分為1A及1B座兩座，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

黃金海灣項目坐擁優越的地理位置優勢，位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及7條小巴路線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

