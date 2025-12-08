瑧爾盡推價單63伙周五發售 入場價約491萬 超額認購逾33倍 逾半入票者為港漂

新世界發展的柯士甸新盤瑧爾早前延期開售，發展商今日上載新一份銷售安排，落實本周五（12日）以價單形式發售全盤63伙，折實入場價約491萬元。項目暫收逾2,200張入票，超額認購逾33倍，當中不乏大手投資者，亦有超過一半入票者為港漂人士。

發展商於是次銷售中盡推全盤63伙，包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶，以及6個特色單位，面積介乎212至380方呎，價單定價由614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元。

計算發展商是次提供的最高20%折扣優惠，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284元至26,758元。其中60伙折實售價低於900萬元；1房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

周五銷售共分4組進行，首先為集團員工組別，可購1至3伙；S組買家為「全層買家」，最少購買同一樓層之A、B及C室，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙，項目將於周四（11日）下午2時截票。