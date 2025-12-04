Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽·天2期連沽7伙 呎價高見3.68萬 料創區內2房新高

新盤速遞
更新時間：10:24 2025-12-04 HKT
發佈時間：10:24 2025-12-04 HKT

市場有待全新盤推售，但一手交投持續，新地旗下啟德天璽．天昨日以招標方式連沽7伙，單日套現接近1億，售出全屬2房標準戶型，個別單位呎價高見3.68萬。

天璽．天2期昨售7伙全位於1座Elite Zone，造價最高為25樓A2室，面積450方呎，以1658.4萬成交，呎價高見36853元，料為啟德區呎價最高的2房單位。另11樓A2室，面積450方呎，則以1525.5萬售出，呎價達3.39萬。

呎價料創區內2房新高

餘下5伙分別位於8樓及18樓的B10室、面積482方呎，分別以1220.168萬及1282.29萬售出，呎價25315及26604元，以及位於27、15及23樓的B3室，面積449方呎，成交價介乎1240.47萬至1390.8萬，呎價27627至30976元，7伙合共為發展商套現超過9600萬。

翻查啟德區紀錄，恒基THE HENLEY II 1座40樓E室特色戶，面積575方呎，2房套間隔，附311方呎天台，於2022年10月以2108萬售出，呎價高見36661元；同系THE HENLEY I 2座36樓C室，面積550方呎，同為2房，於2021年5月以1965.32萬售出，呎價35733元。故天璽．天2期昨日售出的2房戶成交呎價高見36853元，料為啟德區2房呎價新高紀錄。

天璽．天2期共提供584伙，項目自今年10月推售以來，迄今累售近170伙，套現逾32億。

新地同系北角海璇昨日上載新一份銷售安排，限量推出2伙標售，為5座3樓A室及15樓B室，面積分別為1602及1488方呎，均屬4房戶型，招標期由周日（7日）至今年年底。

