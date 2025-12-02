何文田瑜一．天海銷情持續 大手客4940萬連購2伙三房大宅
更新時間：15:44 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:44 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:44 2025-12-02 HKT
華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一‧天海現樓銷情持續，項目剛以招標方式連沽3伙成交，套現7289.9萬。
最新招標成交的3個3房大宅全數位於第2B座，獲大手客掃入的2伙包括1樓D室平台特色單位，面積894方呎，連832呎特大平台，成交價為2,717.4萬，呎價高達31,000元；以及3樓D室，面積937方呎，成交價2,169.16萬元，呎價23,150元。另一成交單位為8樓A室，957方呎，以2,349.435萬元售出，呎價24,550元
據了解，該大手買家參觀瑜一‧天海後，即填寫標書投標，並連購2伙3房大宅，預計將作自住用途。「瑜一」系列累計售出683伙，總銷售金額逾113億元。
最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
2025-12-01 15:40 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
2025-12-01 12:40 HKT
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友 為比賽激減167磅
2025-11-30 23:00 HKT