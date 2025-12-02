何文田瑜一．天海銷情持續 大手客4940萬連購2伙三房大宅

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一‧天海現樓銷情持續，項目剛以招標方式連沽3伙成交，套現7289.9萬。

最新招標成交的3個3房大宅全數位於第2B座，獲大手客掃入的2伙包括1樓D室平台特色單位，面積894方呎，連832呎特大平台，成交價為2,717.4萬，呎價高達31,000元；以及3樓D室，面積937方呎，成交價2,169.16萬元，呎價23,150元。另一成交單位為8樓A室，957方呎，以2,349.435萬元售出，呎價24,550元

據了解，該大手買家參觀瑜一‧天海後，即填寫標書投標，並連購2伙3房大宅，預計將作自住用途。「瑜一」系列累計售出683伙，總銷售金額逾113億元。