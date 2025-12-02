鴨脷洲凱玥獲大手客連掃2伙 涉資逾1.53億

新盤大額成交不絕，龍光與合景泰富合作發展的鴨脷洲凱玥，昨日獲大手客連掃2伙，涉逾1.53億，單位位於2座5樓A及B室，面積2,236及2,604方呎，均屬4房大宅，各連1個車位以7,096.2萬及8,250.806萬售出，呎價31,736及31,685元。

LP10四房逾3000萬成交

南豐與港鐵合作發展的將軍澳日出康城LP10昨日亦售2伙，為2A座A室面積1,523方呎4房戶，其中29樓單位連車位以3,050萬成交，呎價20,026元；31樓單位連車位成交價3,070萬，呎價20,158元。

同區會德豐地產旗下GRAND SEASONS亦連沽3伙，同系藍田半山KOKO ROSSO亦售出7座22樓D室，面積465方呎，以923萬售出，呎價19,849元；另集團與恒基、中國海外及新世界合作發展的DOUBLE COAST I，昨日則售出位於3座29樓G室，面積265方呎，屬開放式單位，以477.4萬成交，呎價18,015元。

黃竹坑滶晨呎價近3萬

新世界牽頭發展的黃竹坑滶晨同日連沽2伙，單日套現逾3800萬，包括2座19樓P2室，面積759方呎，以2,273.2萬成交，呎價29,950元；同系北角皇都亦售出32樓B7室，面積362方呎，以777.6萬成交，呎價21,481元。

新地旗下屯門NOVO LAND亦連環沽貨，其中2A期1A座15樓D室，面積409方呎，以589萬成交，呎價14,401元；另位於3A期18樓A3室，面積663方呎，以749.3萬售出，呎價11,302元。同系元朗錦田PARK YOHO Napoli亦售出21B座15樓A室，面積572方呎，以743.6萬售出，呎價1.3萬。