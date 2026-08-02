淺水灣花園「三按」銀主盤 索價9300萬推拍

忠誠拍賣行發言人表示，淺水灣花園單號屋「三按」銀主盤，面積約2,128方呎，附連1,745方呎花園及730方呎天台，單位屬銀主盤，開價9,300萬元連同2個車位推拍，呎價43,703元，將於本周三（5日）拍賣，同場共約17項物業可供競投。

德福花園2房開拍價480萬

黃開基拍賣行發言人表示，九龍灣德福花園K座高層12室，面積約551方呎，2房間隔，現為法院令物業，開拍價480萬元，較銀行估價的670萬低190萬元或28%，呎價8,711元，將於本周三（5日）拍賣，同場共有約27項物業可供競投。

大埔下坑複式戶平估價20%

環亞拍賣行發言人表示，大埔下坑310號一個複式戶，面積1,291方呎，附連603方呎花園及103方呎露台，原業主因斷供遭收樓，物業淪為銀主盤，開拍價850萬元，較銀行最新估價1,060萬低210萬元或約20%，呎價6,584元，將於本周二（4日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。