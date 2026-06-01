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天水圍栢慧豪園3房銀主盤580萬開拍 低估價17% 單位外望樓景

筍盤推介
更新時間：10:48 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:48 2026-06-01 HKT

天水圍作為新市鎮，不但設有大型購物商場和完善交通系統，亦保留有傳統墟市與地道美食，同時周遭自然生態環境保育良好，屬於自然與都市融和的體現。區內栢慧豪園一個銀主盤，開拍價580萬，較銀行估價的低17%，平均呎價8309元。

698呎3房1套

忠誠拍賣行發言人表示，天水圍栢慧豪園栢慧豪廷7座36樓A室，面積698方呎，3房1套連儲物室戶型，物業曾於2023年8月以850萬成交，現時淪為銀主盤，開拍價580萬，較銀行估價的703萬低123萬或17%，呎價8309元，將於6月3日（周三）進行拍賣，同場共有約10項物業可供競投。

位於天水圍天恩路2號的栢慧豪園於2007年11月開始入伙，設有2期共8座，提供2960伙，面積介乎455至832方呎。屋苑交通方便，步行至港鐵天水圍站只需約10至15分鐘路程，另外亦鄰近輕鐵天榮站及翠湖站，可供穿梭元朗及天水圍區內各地。屋苑周遭亦設有多條巴士及小巴路線，可供前往港九新界各地。

小學校網為72，區內提供逾20間小學，相比鄰近71及73校網，提供充足的學額，競爭亦相對較低。不乏出色地區名校，例如伊利沙伯中學舊生會小學、東華三院李東海小學等，均為熱門小學。中學校網為元朗區，新界鄉議局元朗區中學、元朗信義中學均為位列全港百大的英文中學。

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