浪濤灣3房銀主盤開價420萬拍賣

明年首場物業拍賣會不乏銀主盤，忠誠拍賣行發言人表示，屯門浪濤灣2座低層D室銀主盤，面積615方呎，屬3房套間隔，以420萬元推拍，較銀行估價的約558萬元低138萬元或約25%，呎價約6,829元，將於2026年1月2日（周五）拍賣，同場共有約20項物業可供競投。

弦海銀主盤開拍價260萬

黃開基拍賣行發言人表示，屯門弦海中低層L室銀主盤，面積342方呎，1房間隔，開拍價260萬元，較銀行估價約380萬元低120萬元或32%，呎價約7,602元，將於2026年1月7日（下周三）拍賣。

金淞大廈銀主盤開價255萬

環亞拍賣行發言人表示，佐敦金淞大廈一個頂層銀主盤，面積約304方呎，2房間隔，附連165方呎天台，開價255萬元，較銀行估價約390萬元低135萬元或35%，呎價約8,388元，將於2026年1月13日拍賣，同場共有約63項物業可供競投。