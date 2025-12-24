Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘凱滙 寬敞大廳簡約實用 外望開揚市景

更新時間：14:34 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:34 2025-12-24 HKT

觀塘地標屋苑凱滙，入伙約5年，鄰近港鐵觀塘站。是日為大家精選凱滙2期5座低層A室，實用面積945方呎，3房1套連工人房間隔，景觀開揚，現月租叫價40500元，實用呎租約43元。

甫入單位，即見全廳以簡約實用風格為主調，現時已有少量家具，住客可以輕裝入住。

客廳設有電視主牆，預留位置放置電視。客廳設落地玻璃連露台，望開揚區內市景。

945方呎3房1套

單位為3房1套連工人房間隔，主人套房地方闊落，有放置雙人牀及到頂衣櫃，可用作放置四季衣物，房間一隅有梳妝枱。浴室有浴缸，另有大窗，室內通風良好。

凱滙基座為商場，徒步數分鐘到地標商場APM及瑞和街市政大廈，位置優越，起居及日常配套齊全。

交通方面，項目鄰近港鐵觀塘站，附近亦有多條巴士路線途徑。

半新盤，樓齡約5年

近港鐵觀塘站

3房1套，附雅緻裝修

住客會所提供多項設施

放盤單位資料

物業名稱：凱滙

地址：觀塘協和街33號

樓齡：5年

單位：2期5座低層A室

實用面積：945方呎

間隔：3房1套連工人房

叫租：40500元

呎租：43元

代理行：中原地產

電話：9659 7065（郭小姐）

*相片由代理行提供

