賽西湖大廈銀主盤叫價980萬拍賣 低市價至少45%

更新時間：13:23 2025-12-21 HKT
發佈時間：13:23 2025-12-21 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，北角賽西湖大廈13座中層C室，面積1,090方呎，3房1套間隔，開拍價980萬元，較市價1,800萬至2,000萬元低至少820萬元或45%，呎價約8,991元，將於明年1月2日（下周五）拍賣，同場共有約20項物業可供競投。

上述單位曾於1993年以518萬元成交，買家為一對夫婦持有，隨後妻子於2011年身故，及至2016年，丈夫以此物業向銀行申請逆按揭作為生活費用，隨着他年邁病逝，該物業現時淪為銀主盤，並被推出拍賣。

意堤叫價360萬開拍

黃開基拍賣行發言人表示，愉景灣意堤6座中層D室，面積約412方呎，銀主叫價360萬元開拍，較銀行估價約550萬元，低約190萬元或幅度35%，平均呎價約8,739元，將於12月23日（周二）拍賣，同場共有約29項物業可供競投。

海柏匯銀主盤開拍價355萬

環亞拍賣行發言人表示，深水埗海柏匯高層F室，面積276方呎，原業主於2018年以437萬元一手購入上述單位，現時淪為銀主盤，開拍價355萬元，較銀行估價的401萬元低46萬元或11%，呎價12,862元，將於明年1月13日（周二）拍賣，同場共有約29項物業可供競投。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

