Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西灣河 ISLAND RESIDENCE 淺調廳堂洋溢溫馨

筍盤推介
更新時間：14:33 2025-12-04 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-04 HKT

位於西灣河的單幢盤ISLAND RESIDENCE， 距離港鐵西灣河站約3分鐘步程，出行方便。是次為大家介紹高層G室，實用面積543方呎，2房間隔，廳大房大，飽覽開揚市景，最新叫價1360萬，實用呎價約25046元。

甫入單位，可見大廳筆直修長，以木紋地板鋪設，配搭雪白色牆身設計，住客可隨意擺放心儀家具。客廳設有玻璃窗引入日光，並採趟門連接露台，外望開闊市景及部分山景。兩間房以走廊相連，面積寬敞實用，均設近落地玻璃窗，住戶可靠牆擺放寢具。廚房採梗廚設計，內附窗戶及抽油煙機，有助煮食時快速排走油煙。浴室潔具齊備，有雙面鏡櫃方便收納物品。

由會德豐發展的ISLAND RESIDENCE，樓齡約8年，設170個單位。項目住戶信步可達港鐵西灣河站及電車站。

放盤單位資料

物業名稱：Island Residence
地址：筲箕灣道163號
樓齡：8年
單位：高層G室
實用面積：543方呎
間隔：2房
叫價：1360萬
呎價：25046元
代理行：中原地產
電話：6801 6126(柯先生)
*相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
22小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
13小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
6小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
10小時前