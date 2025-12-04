西灣河 ISLAND RESIDENCE 淺調廳堂洋溢溫馨
更新時間：14:33 2025-12-04 HKT
位於西灣河的單幢盤ISLAND RESIDENCE， 距離港鐵西灣河站約3分鐘步程，出行方便。是次為大家介紹高層G室，實用面積543方呎，2房間隔，廳大房大，飽覽開揚市景，最新叫價1360萬，實用呎價約25046元。
甫入單位，可見大廳筆直修長，以木紋地板鋪設，配搭雪白色牆身設計，住客可隨意擺放心儀家具。客廳設有玻璃窗引入日光，並採趟門連接露台，外望開闊市景及部分山景。兩間房以走廊相連，面積寬敞實用，均設近落地玻璃窗，住戶可靠牆擺放寢具。廚房採梗廚設計，內附窗戶及抽油煙機，有助煮食時快速排走油煙。浴室潔具齊備，有雙面鏡櫃方便收納物品。
由會德豐發展的ISLAND RESIDENCE，樓齡約8年，設170個單位。項目住戶信步可達港鐵西灣河站及電車站。
放盤單位資料
物業名稱：Island Residence
地址：筲箕灣道163號
樓齡：8年
單位：高層G室
實用面積：543方呎
間隔：2房
叫價：1360萬
呎價：25046元
代理行：中原地產
電話：6801 6126(柯先生)
*相片由代理行提供
