Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西營盤匯賢居 巨型廳堂高雅柔和 專屬空中花園

筍盤推介
更新時間：13:55 2025-12-01 HKT
發佈時間：13:55 2025-12-01 HKT

坐落西營盤高街的匯賢居，位處港島中西區名校網內，鄰近中環商業區，屬實力家庭客的置業目標。今日帶大家走訪極高層特色單位，實用面積1183方呎，3房2浴設計，客廳配有落地玻璃窗，並連私家天台，盡覽維港海景，視野遼闊舒適。

馬上參觀市場少有放盤的匯賢居連天台特色單位，業主曾自住此單位，每個細節均展現極致講究的匠心設計。

1183方呎3房2浴設計

走入放盤，即感受到單位樓底之高，巨型廳堂設計簡約而高雅，鋪上木質地板，搭配白色沙發及地毯，增添柔和氛圍。客廳與飯廳配有落地玻璃窗盡覽海港景致、陽台、遙控情境照明及大金冷暖空調。

從廳堂外望，可俯瞰城市與海灣景色，窗外便是高樓大廈與藍天白雲。半開放式廚房配備名牌家電，包括洗衣乾衣機、嵌入式咖啡機、洗碗機、微波爐、葡萄酒冷藏櫃，以及帶緩衝閉合功能的高端廚櫃。

單位提供3間房，當中主人房設有兩邊大窗，坐擁海港與城市雙景觀，帶來開闊視野，而且，設有遙控窗簾、時尚步入式衣帽間及嵌入式衣櫃，並坐擁海港與城市雙景觀。主人套房浴室配備雨淋式花灑和電熱毛巾架。客房及第3臥室/書房均配有嵌入式衣櫃，稍添家具即可入住。浴室設窗戶，室內設置雨淋式花灑和電熱毛巾架。

住客可經外部樓梯即可直達專屬屋頂花園，綠色草坪為空間增添自然元素，搭配木質地板與戶外休閒家具，適合享受戶外時光或舉辦派對。

匯賢居位於高街1號，樓齡約19年，單幢式設計，提供95個單位，住客會所提供包括空中花園、海景健身室及按摩池等。

必睇靚位

多窗設計，享維港海景

連天台特色單位

內櫳簇新裝修

屬小學11校網

放盤單位資料

物業名稱：匯賢居
地址：西營盤高街1號
樓齡：19年
單位：極高層
實用面積：1183方呎（另有露台及天台）
間隔：3房2浴，另連工人房
叫價：5000萬
呎價：42265元
代理行：OKAY.com屋企
電話：6214 9842（Sonam Thadani）
*相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
15小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 5間停課學校逐步復課
突發
2小時前
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
13小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
3小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
22小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
12小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
5小時前