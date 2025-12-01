西營盤匯賢居 巨型廳堂高雅柔和 專屬空中花園

坐落西營盤高街的匯賢居，位處港島中西區名校網內，鄰近中環商業區，屬實力家庭客的置業目標。今日帶大家走訪極高層特色單位，實用面積1183方呎，3房2浴設計，客廳配有落地玻璃窗，並連私家天台，盡覽維港海景，視野遼闊舒適。

馬上參觀市場少有放盤的匯賢居連天台特色單位，業主曾自住此單位，每個細節均展現極致講究的匠心設計。

1183方呎3房2浴設計

走入放盤，即感受到單位樓底之高，巨型廳堂設計簡約而高雅，鋪上木質地板，搭配白色沙發及地毯，增添柔和氛圍。客廳與飯廳配有落地玻璃窗盡覽海港景致、陽台、遙控情境照明及大金冷暖空調。

從廳堂外望，可俯瞰城市與海灣景色，窗外便是高樓大廈與藍天白雲。半開放式廚房配備名牌家電，包括洗衣乾衣機、嵌入式咖啡機、洗碗機、微波爐、葡萄酒冷藏櫃，以及帶緩衝閉合功能的高端廚櫃。

單位提供3間房，當中主人房設有兩邊大窗，坐擁海港與城市雙景觀，帶來開闊視野，而且，設有遙控窗簾、時尚步入式衣帽間及嵌入式衣櫃，並坐擁海港與城市雙景觀。主人套房浴室配備雨淋式花灑和電熱毛巾架。客房及第3臥室/書房均配有嵌入式衣櫃，稍添家具即可入住。浴室設窗戶，室內設置雨淋式花灑和電熱毛巾架。

住客可經外部樓梯即可直達專屬屋頂花園，綠色草坪為空間增添自然元素，搭配木質地板與戶外休閒家具，適合享受戶外時光或舉辦派對。

匯賢居位於高街1號，樓齡約19年，單幢式設計，提供95個單位，住客會所提供包括空中花園、海景健身室及按摩池等。

必睇靚位

多窗設計，享維港海景

連天台特色單位

內櫳簇新裝修

屬小學11校網

放盤單位資料

物業名稱：匯賢居

地址：西營盤高街1號

樓齡：19年

單位：極高層

實用面積：1183方呎（另有露台及天台）

間隔：3房2浴，另連工人房

叫價：5000萬

呎價：42265元

代理行：OKAY.com屋企

電話：6214 9842（Sonam Thadani）

*相片由代理行提供