施政報告2026︱中總倡香港應升級至「超級合夥人」 五年規劃至少「一年一檢」

政府正就本港首份「五年規劃」及新一份《施政報告》進行諮詢。香港中華總商會提交兩份意見書，中總就「五年規劃」四大願景，包括建議香港要升級角色、提速北都發展、推動傳統產業與創科產業相互賦能，以及提升軟實力鞏固香港國際形象，提出65項具體建議。

香港應由聯繫人、增值人升級至「超級合夥人」

升級角色方面，中總認為香港應由「超級聯繫人」、「超級增值人」，升級至「超級合夥人」，推動與大灣區專業服務資格雙向認可，深化跨境協作，探索河套合作區「數據特區」試點；推動規則標準與企業「雙出海」；拓展新興市場經貿網絡，支持企業以「品牌與供應鏈結合」模式出海；拓展伊斯蘭金融與清真經濟。

倡成立北都事務辦 統籌招商引資等

至於提速北都，中總建議推出先行先試創新制度安排，成立「北都事務辦」，統籌招商引資、項目開發等，簡化規劃程序；推動大學城與產業聯動發展；打造跨境電商產業基地；支援中小企參與北都建設。

推動傳統產業與創科產業相互賦能方面，中總建議鞏固提升國際金融中心地位；推動創科產業全鏈條發展；為人工智能發展賦能；打造完整人才服務鏈。提升軟實力鞏固香港國際形象，則建議打造「品牌出海」黃金跳板，申請香港為「世界品牌日」永久主辦地；打造「維港北岸國際文化創意走廊」；活化非遺文化、強化人才培育。

蔡冠深：「五年規劃」起碼要「一年一檢」

中總會長蔡冠深更建議，就本港「五年規劃」，政府應落實規劃工作機制，由政府主導聯合商界、智庫及學界代表，組成規劃實施檢視委員會，定期召開會議，評估政策範疇實施進度，檢視整體成效及重大項目進展，包括訂立硬指標納入政府問責體系，並訂立軟指標，反映整體發展願景和方向。

被問到多久要做一次檢討，他表示已向政府提交意見書，認為起碼要「一年一檢」，始終5年時間長，可以有很大變化。他亦稱，「五年規劃」最重要是如何對接國家「十五五」規劃，協助香港融入及服務國家發展大局，故建議成立的規劃實施檢視委員會，沒有「硬指標」要做到甚麼，只檢視情況、提出意見。至於部門能否達標、以至有否懲罰，他則指不作評論，交由特區政府處理。

被問到政府提出訂立北都專屬法例，並包括稅務優惠政策，當局擬修訂《稅務條例》處理。蔡冠深認為，如在《稅務條例》中處理，或可惠及更多商界在港做生意，但若想針對性特別鼓勵落戶北都，放在北都專屬法例中有其獨特性，重申商界更希望招商引資政策當局能保有彈性。

記者、攝影：郭詠欣

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