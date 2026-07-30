施政報告2026｜德勤建議鞏固國際金融中心地位等四大範疇發展 倡北都發展提升公私營合作

施政報告2026｜政府正就本港首個「五年規劃」及新一份《施政報告》進行諮詢。會計師事務所德勤就四大範疇提出意見，包括加快北部都會區建設；鞏固提升國際金融中心及商貿樞紐地位；建設國際創新科技中心、推動產業升級；深化區域聯動，助力國家高水平對外開放。

倡北都引入政策性貸款及專項債券

加快北部都會區建設方面，德勤提出4個領域建議，首要是拓寬資金來源，可引入政策性貸款及專項債券、深化公私營合作、設立產業發展引導基金；亦加快基建建設，引導多元投資方參與基建、借助大灣區建造業優勢降本增效；要加強園區公司招商引資統籌；加強跨境協同，包括要創新、產業、資金及人才協同。

就鞏固提升國際金融中心及商貿樞紐地位，德勤建議構建「亞洲資本共同市場」，冀當局可激活私人資本市場建設，完善企業資本形成體系；優化上市後機制，提升股市流動性及資本配置效率等。同時促政府持續推動家辦融入本地社會經濟發展、推動家辦行家專業標準化。

他們又建議當局要鞏固全球離岸人民幣業務樞紐，豐富人民幣計價金融產品、擴闊人民幣在國際貿易的應用場景、深化與內地金融市場的「互聯互通」，並在構建大宗商品交易生態圈，優先聚焦具戰略價值商品、持續探討將黃金和更多大宗商品納入「互聯互通」的可行性。德勤亦建議建構代幣化資產結算與抵押樞紐、推動穩定幣高頻商用場景、鼓勵內地企業在港設立「專屬自保保險」平台等。

加快北部都會區建設方面，德勤提出4個領域建議。

德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒認為，招商引資政策不一定只在北都。

建設國際創新科技中心、推動產業升級方面，德勤建議加快建設可規模化的低空基礎設施、持續有序開放低空資源、推動新型工業化、推動綠色科技應用、深化與內地產學研創新協同、持續打造國際高端人才集聚商高地、壯大耐心資本。

在深化區域聯動，助力國家高水平對外開放，建議為重點行業推出「出海行業包」、擴大出海服務接觸面、鞏固國際法律及爭議解決服務樞紐地位、深化「灣區標準」與「灣區認證」行業覆蓋、以「轉換接口」方式，推動跨境數據互通等。

被問到政府提出訂立北都專屬法例，並包括稅務優惠政策，當局擬修訂《稅務條例》處理。德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒認為，招商引資政策不一定只在北都，亦不一定只在稅務當中，北都內包含不同的產業，稅務優惠可以更靈活去處理。

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德勤中國香港稅務與商務諮詢主管合夥人劉明揚促稅務局與不同部門商討稅務優惠。

德勤中國香港稅務與商務諮詢主管合夥人劉明揚表示，政府在北都招商引資推出的政策包，不是單純有稅務優惠，認為如只針對稅務優惠應在《稅務條例》當中處理，但始終北都政策包涵蓋不同的部門，促稅務局與相關部門商討，當實施稅務優惠時由各部門一同去檢視。

記者：郭詠欣