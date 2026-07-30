施政報告2026｜德勤建議鞏固國際金融中心地位等四大範疇發展 倡北都發展提升公私營合作
發佈時間：16:10 2026-07-30 HKT
施政報告2026｜政府正就本港首個「五年規劃」及新一份《施政報告》進行諮詢。會計師事務所德勤就四大範疇提出意見，包括加快北部都會區建設；鞏固提升國際金融中心及商貿樞紐地位；建設國際創新科技中心、推動產業升級；深化區域聯動，助力國家高水平對外開放。
倡北都引入政策性貸款及專項債券
加快北部都會區建設方面，德勤提出4個領域建議，首要是拓寬資金來源，可引入政策性貸款及專項債券、深化公私營合作、設立產業發展引導基金；亦加快基建建設，引導多元投資方參與基建、借助大灣區建造業優勢降本增效；要加強園區公司招商引資統籌；加強跨境協同，包括要創新、產業、資金及人才協同。
就鞏固提升國際金融中心及商貿樞紐地位，德勤建議構建「亞洲資本共同市場」，冀當局可激活私人資本市場建設，完善企業資本形成體系；優化上市後機制，提升股市流動性及資本配置效率等。同時促政府持續推動家辦融入本地社會經濟發展、推動家辦行家專業標準化。
他們又建議當局要鞏固全球離岸人民幣業務樞紐，豐富人民幣計價金融產品、擴闊人民幣在國際貿易的應用場景、深化與內地金融市場的「互聯互通」，並在構建大宗商品交易生態圈，優先聚焦具戰略價值商品、持續探討將黃金和更多大宗商品納入「互聯互通」的可行性。德勤亦建議建構代幣化資產結算與抵押樞紐、推動穩定幣高頻商用場景、鼓勵內地企業在港設立「專屬自保保險」平台等。
建設國際創新科技中心、推動產業升級方面，德勤建議加快建設可規模化的低空基礎設施、持續有序開放低空資源、推動新型工業化、推動綠色科技應用、深化與內地產學研創新協同、持續打造國際高端人才集聚商高地、壯大耐心資本。
在深化區域聯動，助力國家高水平對外開放，建議為重點行業推出「出海行業包」、擴大出海服務接觸面、鞏固國際法律及爭議解決服務樞紐地位、深化「灣區標準」與「灣區認證」行業覆蓋、以「轉換接口」方式，推動跨境數據互通等。
被問到政府提出訂立北都專屬法例，並包括稅務優惠政策，當局擬修訂《稅務條例》處理。德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒認為，招商引資政策不一定只在北都，亦不一定只在稅務當中，北都內包含不同的產業，稅務優惠可以更靈活去處理。
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德勤中國香港稅務與商務諮詢主管合夥人劉明揚表示，政府在北都招商引資推出的政策包，不是單純有稅務優惠，認為如只針對稅務優惠應在《稅務條例》當中處理，但始終北都政策包涵蓋不同的部門，促稅務局與相關部門商討，當實施稅務優惠時由各部門一同去檢視。
記者：郭詠欣