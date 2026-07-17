大棋盤｜回歸30周年籌備工作展開 政黨獻計添商機

明年是香港回歸30周年大日子，除了新一屆特區政府上場，更重要是象徵「一國兩制」在香港成功實踐，具有重要里程碑意義。據聞，政府內部已展開明年30周年慶祝的前期籌備工作，近日不同政黨亦趁《施政報告》諮詢獻計，例如成立慶典委員會、發放回歸30周年特別消費券等，提前為這場大慶敲鑼響鼓。

政府展開前期籌備 預料年底公布具體安排

「逢五逢十」的回歸周年紀念，政府一向以高規格慶祝，過去成立由政務司司長領導的跨部門督導委員會，負責統籌慶祝活動及項目，各政策局及部門亦要「交功課」。據聞，政府內部早前已進行非正式討論，目前仍在收集意見、集思廣益的初步階段，預料本年底才有具體安排出台。

翻查資料，回歸20、25周年前夕，政府均是在前一年的12月開始介紹慶祝活動的籌備工作。2016年林鄭月娥擔任政務司期間，主打文化體育盛事、國際會議等；2021年底，時任政務司長李家超公布活動，包括多個大型展覽、文化藝術活動、研討會等，但當時仍受新冠疫情陰霾籠罩，活動規模受限。

在時機上，回歸30周年不僅意味「五十年不變」已走過逾半，也是總結「一國兩制」實踐經驗、全面規劃長遠發展的關鍵時期，無論在活動形式、規模上，皆有空間尋求新的突破，並展示香港回歸以來的重要成就。有政圈中人舉例，首位「港產太空人」黎家盈參與國家載人航天工程，本身是說好「一國兩制」優越性的好例子，也是推動愛國主義教育的切入點，以加強年輕人對國家認同感，相信她回港後會成為「吉祥物」。

政界倡消費券及盛事化 聯動大灣區帶動經濟效益

為迎接回歸30周年，各黨派今年預先提出不同嶄新建議，例如自由黨邵家輝提倡「特別電子消費券」，透過「市民消費300元、政府津貼100元」模式，惠及本地零售餐飲及服務行業；體演文出界議員霍啟剛建議，明年央視春晚設立香港分場，在啟德體育園呈現香港的國際面貌與發展活力。

喜慶活動固然能凝聚氣氛，但若然聯動經濟效應，由人氣帶來財氣，無疑是一舉兩得。民建聯近日便提倡回歸30周年慶典「盛事化」，研究與中央部委聯合籌辦國家級慶祝項目，聯動大灣區城市，並善用愛國主義教育設施規劃主題活動舉辦經濟及體育盛事，向國際展示「一國兩制」成果。

促進「人心回歸」成未來管治重要課題

民建聯議員、愛國主義教育工作小組委員陳勇解釋，過去在各區舉行的文藝慶祝活動當然可繼續，但只是最基礎，未來慶祝形式需要再「進化」，既為香港在國際間塑造正面形象，對內則帶來經濟效益。他舉例透過大型體育或文化盛事，宣傳香港繁榮穩定的社會環境；借大型國際會議宣傳香港的國際金融中心地位及背靠祖國的優勢，以助招商引資等。

特區三十而立，除了拼經濟謀發展，也要面對「人心」這個深層課題。無可否認，「一國兩制」在港實踐幾經波折，特別是2019年事件後，社會仍未完全解結。立法會前主席曾鈺成近日指，「軟對抗」仍存在，有些人內心仍不甘心、不服氣。如何在鑼鼓喧天的慶祝活動外，促進「人心回歸」，相信是政府未來管治的重要課題之一。

聶風