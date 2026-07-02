施政報告2026｜管浩鳴倡增長者醫療券至3000元 向祖父母發「照顧親屬幼兒津貼」 研新型消費稅

【施政報告2026/諮詢/生育/子女免稅額】政府已展開《施政報告》2026公眾諮詢，多名「單頭」立法會議員今日（7月2日）與特首李家超會面，提交建議，包括管浩鳴、范駿華、何君堯、江旻憓等。其中身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴提出優化社福界「一筆過撥款」制度，指目前撥款編制未能與時俱進，面對近年高通脹、薪酬結構脫節及長期人手流失，不少機構陷入營運與服務質素難以兼顧的結構性困境。他期望優化現行撥款的動態調整機制，使其與實際通脹和公務員薪酬調整建立更緊密的聯動關係，確保前線員工薪酬具備市場競爭力。

施政報告2026｜管浩鳴倡設「父母共享育兒假」

至於人口政策，管浩鳴建議設立高層次「生育與人口發展政策統籌委員會」，由司長級官員統領，跨部門協調生育、托兒、房屋、醫療及勞工政策，確保措施同向發力。他建議考慮優化及延長現時的法定產假和侍產假，並研究引入新加坡的「父母共享育兒假」，夫妻可自由協調分配有薪育兒假，鼓勵雙親共同分擔育兒責任。

同時，研究推行「累進式子女免稅額」，建議遞增第二名或以上子女的免稅額度，以減輕多孩家庭的經濟負擔。研究為祖父母發放「照顧親屬幼兒津貼或免稅額」，紓緩在職家庭壓力並肯定長者的家庭貢獻。

醫療方面，管浩鳴建議增加長者醫療券金額和個人戶口內的累積金額上限，分別至$3,000和$10,000，並允許用於私營物理治療及心理健康服務。同時研究設立「健康儲蓄賬戶」：參考新加坡「保健儲蓄計劃」(MediSave)，允許市民將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，專款能用於預防性醫療，例如年度體檢。

倡開徵新稅包括研究奢侈品稅、新型消費稅

此外，管浩鳴建議特區政府聯合本港主要商會、會計及稅務專業團體、智庫學者，重啟往屆政府曾就「開徵新稅及擴闊稅基」進行的研究。針對近年民間及學術界提出的各類新稅種倡議，包括具針對性的奢侈品稅、新型消費稅，以至國際上常見的資產增值稅、利息稅等，政府應秉持科學、務實態度進行全盤利弊分析。

相關新聞：

施政報告2026︱諮詢今日展開 政府宣傳片曝光 李家超：一起譜寫香港更精彩樂章