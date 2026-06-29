性罪行法例大修訂 擴闊強姦罪範圍 新訂未經同意性侵犯罪 劃一兒童同意年齡16歲

保安局今日（29日）交立法會提交問題，政府將全面檢視及修訂源自70年前的香港性罪行法例，爭取於今年內將條例草案提交立法會審議，目標在本屆政府任期內完成立法；7月7日起會展開為期一個月的公眾諮詢。是次修例將落實法改會多項建議，涵蓋未經同意性罪行、保護兒童及精神缺損人士等五大範疇，以期加強保護受害者並令法例與時並進。

沿用70年前英格蘭條文 政府：存缺陷

本港現行的性罪行主要載於《刑事罪行條例》，不少條文沿襲自1956年英格蘭法例，至今已落後近70年。政府指出，現行法例存在定義不夠清晰、指明性別、基於性傾向作出區別等缺陷，且部分條文與刑罰未能反映行為的嚴重性。為此，政府一直積極跟進法律改革委員會的建議，包括自2011年起推行「性罪行定罪紀錄查核」並逐步擴大範圍，以及於2021年增設窺淫及非法拍攝私密部位等罪行，並在《2025年施政報告》中宣布積極研究全面完善法例。

劃一兒童同意年齡至16歲

政府參考其他普通法司法管轄區後擬訂了五大範疇的修例建議。在未經同意下進行的性罪行，會為「同意」、「同意的範圍及撤回」等核心法律概念訂定明確條文。政府建議擴闊強姦罪的範圍，並新訂三項未經同意下的性罪行，包括「涉及觸摸」與「不涉及觸摸」的性侵犯罪，以及導致他人在不同意下進行性行為罪。

在涉及兒童的性罪行，建議劃一「同意年齡」為16歲，同時新訂8項涉及兒童的性罪行，包括4項與未經同意性罪行對應的罪行、2項針對兒童的額外保護罪行，以及2項防範兒童遭性剝削的預備或輔助性質罪行，以貫徹無分性別及避免性傾向歧視的原則。

擴闊亂倫罪 修例免受害人二次傷害

針對兒童及精神缺損人士，修訂相關定義以涵蓋更多需要保障的易受傷害人士，並新訂18項罪行，聚焦打擊與無行為能力的精神缺損人士作出性行為、利用特定手段進行性剝削，以及濫用照料、信任或權威關係等行為。

修例建議亦包括擴闊亂倫罪，新訂性露體、與動物進行性插入、與死人進行涉及性的行為等雜項罪行。

全面加強受害者保護措施，建議將現行的受害者保護措施，擴大適用於所有新訂或經修改的性罪行，避免受害人及易受傷害證人在司法程序中遭受二次傷害。

7月7日展開公眾諮詢 爭取本年內提交草案

政府正全力推進立法工作，將於7月7日聽取立法會保安事務委員會意見，並於同日展開為期一個月的公眾諮詢。政府期望能「早一日得一日」推進修例，並會在諮詢期完結後盡快分析意見，爭取在今年內將條例草案提交立法會審議，目標在本屆政府任期內完成立法，以貫徹法律清晰、無分性別、尊重性自主權及保障人權等原則。

圖片：保安局fb