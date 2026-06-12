香港五年規劃｜李家超：進度比想像中好 有空間提早於第三季尾出爐

香港特區政府正全力編制本港首份五年規劃。行政長官李家超表示，有望正式文件提前至第三季尾出爐。

香港首份五年規劃原預計於年底出台。李家超接受傳媒採訪時指出，原本最大的挑戰是前期工作，內地城市推行同類規劃多年，通常需18個月至兩年進行前期準備，香港雖是首次制訂這份藍圖，但目前編制的進度比想像中好，時間追得很快，預計可加快進度，有空間提早於第三季尾正式推出。

李家超相信，首份藍圖將為香港社會提供清晰的發展方向，讓市民明確了解政府的施政重點，而日後的施政報告亦將與之對接。

政府將於下周一（6月15日）起至8月14日將展開為期兩個月的公眾諮詢，李家超指，會舉辦多場線上、線下的諮詢活動，亦考慮仿照施政報告的地區諮詢，他會親自向市民講解及聆聽意見，希望能凝聚共識。

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