粵車南下│議員倡納入大嶼山自駕遊配額 陳美寶： 需諮詢當區居民及區議會再探討

運輸及物流局局長陳美寶今日（10日）在立法會會議上表示，「大嶼山自駕遊」計劃過去3年每年約1.2萬多個配額均全數發出，2023年申請高峰達8.4萬多宗，需求殷切。她透露，當局會謹慎探討粵車南下納入配額、自駕遊配額延伸至過夜、電動車限額的數量，以及協調專營巴士推出開篷巴士旅遊專線，提升嶼南旅遊吸引力。

「大嶼山自駕遊」過去3年配額全獲分配

陳美寶指出，過去3年每年可供發放的自駕遊配額約1.2萬多個，全部均獲分配。運輸署在2023年接獲逾8.4萬宗申請，隨後兩年回落至約3萬多宗，估計與各國撤銷通關限制、市民外遊增加有關。至於獲配額後未有如期繳費的放棄個案，則由2023年約7,000宗，減至其後兩年各約3,000多宗，源於運輸署在2023年5月優化抽籤系統，要求申請人提供額外車主資料核實。

議員劉業強關注近月有「粵車南下」車輛違規駛入大嶼山南部封閉道路，反映內地旅客對本港生態資源的青睞，加上港珠澳大橋毗鄰大嶼山，在推動跨境觀光自駕遊方面具獨特優勢，詢問會否研究將粵車南下車輛納入自駕遊配額。

粵車南下車輛加入自駕遊配額 陳美寶 : 會謹慎諮詢當區居民

陳美寶指，粵車南下整體運作暢順，廣東省驗車中心已提供充足資料提醒駕駛者本港路況及交通規則。近日零星誤入封閉道路個案已即時轉介相關部門跟進。她表示，7月25日粵車南下首批來自大灣區全部9個內地城市的獲准車輛可獲准進入香港市區，並可利用機管局「易泊遊」泊車轉乘措施，鼓勵旅客以公交接駁前往大嶼南。至於日後會否將粵車南下車輛加入自駕遊配額，當局會謹慎諮詢當區居民及離島區議會意見再作探討。

目前每日50個自駕遊配額中，有10個預留予電動私家車。議員劉文君批評比例過低，與政府推動綠色運輸及碳中和政策不符，又指鹽田公眾停車場即將落成，設有逾150個公共充電位，配套已到位，要求盡快增加電動車配額。陳美寶回應稱，10個電動車配額已佔總數五分一，使用率不錯，待鹽田停車場及充電設施落成後，會檢視是否有空間提升或優化。

陳學鋒倡延長許可證期限兩至三日 讓自駕旅客嶼南住宿消費

議員陳學鋒提出，現時許可證多屬即日使用，建議延長至兩至三日，讓自駕旅客在嶼南住宿消費。陳美寶形容意念創新，但強調增加配額及延長期限需平衡嶼南旅遊發展與當區居民對交通影響的關注。她透露運輸署將與議員及地區人士探討，研究將限額時間延伸至通宵過夜，甚至擴展至周末周日，以增加自駕遊吸引力。

大嶼山巴士探討開設開篷巴士

陳美寶表示，政府鼓勵「公交旅遊」，現時前往嶼南的公共交通配套完善，包括13條專營巴士路線、4條渡輪航線及大嶼山的士，每日亦預留40個旅遊巴名額。她透露，大嶼山專營巴士營辦商預計今年底推出全新旅客專線，並探討開設深受歡迎的開篷巴士服務，以及在熱門景點設計特色巴士站作打卡點，進一步推廣公交旅遊。

記者：陳耀霆

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