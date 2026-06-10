醫管局高管薪酬5年花近4億 CEO加薪「年年跑贏公務員」 議員嘆：教我們如何向市民解釋？

政府當局今日（10日）回應立法會質詢指，過去五個財政年度（2020/21至2024/25），醫管局主要管理人員的薪酬開支總額由7,780萬元增至8,260萬元，平均年增幅為1.6%。5個年度的相關累計開支，達3.91億元。

其中，對於上年度（2024/25年度）高管薪酬開支增幅接近9%，引起多名議員質疑。當局解釋，若果撇除新增工程拓展總監職位、退休人員一次性假期折算薪金及既定增薪點後，實際按年增長僅2.06%。

15個高層職位不設表現掛鈎薪酬

醫衞局指，現時醫管局主要管理人員職位共有15個，包括行政總裁、聯網總監、總辦事處各總監及其他部門主管，負責規劃、指令和管控醫管局事務。該批人員的薪酬按照醫管局大會訂立的政策制定，並不享有按工作表現發放的不定額部分，薪酬總額主要由基本薪金及其他短期福利構成，後者包括津貼及離職時未放假期的一次性折算薪金。

當局指，2020/21至2024/25年度期間，上任行政總裁的薪酬開支由620萬元增至710萬元，年均加幅3.5%；其餘主要管理人員的總薪酬開支則由7,160萬元增至7,550萬元，年均加幅1.4%。局方強調，醫管局所有僱員的年度薪酬調整均參考公務員薪酬調整幅度，並須經醫管局大會批准方告生效。

陳凱欣質疑醫療加價、睇病難未解決 高管人工創新高 似「平行時空」

當局指，就薪酬調整的績效指標，醫管局設有既定增薪機制，僱員每年須接受「職員發展檢討」評估工作表現，評定為表現良好者方可獲發增薪點。主要管理人員除接受該檢討外，更須參與績效評估會議，以更詳細評核其表現。局方稱，這套機制平衡了吸引挽留人才與謹慎控制員工成本的需要。

提出質詢的議員陳凱欣質疑，現時專科輪候時間長、市民睇病難、醫療事故頻生的問題未得到解決，醫療收費又增加，但醫管局高層的薪酬屢創新高，形容似「平行時空」，質疑局方所謂的「續效指標」評核員工表現加薪，到底是基於什麼標準。

何俊賢質問如何回應公眾觀感

民建聯何俊賢亦追問，過去五年政府公務員僅有一年加薪幅度超過4%，其他年份多為凍薪，而今年加幅僅2%。相反，醫管局行政總裁年均加薪3.5%，加幅等同「年年跑贏公務員」，反觀前線員工加薪可能只有1%-2%。他指醫管局高層被私人機構挖角的壓力不大，真正的人手流失實際上是在前線醫護，質問高管加薪到底與「挽留人才」有何關係，「都想請教一下，局方不如教我哋如何向市民解釋？」而所謂「加薪留人」政策是否應更側重前線。

當局回應稱，過去5年醫管局職級的薪酬調整與公務員加薪幅度相同，觀感上的差異可能源於一次性假期折算或其他福利計算方式所致，並指醫管局會透過薪酬及非薪酬措施挽留人才。

大主席都「頂唔順」 要求局方稍後作補充

立法會主席李慧琼在聽取答覆後，認為局方未能充分回應議員有關高層與前線人員薪酬增幅差距的提問，要求醫衞局稍後作補充。

記者：陳耀霆

