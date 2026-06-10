北都大學城收19個本地院校發展意向 蔡若蓮：規劃需保持彈性 打造具香港特色現代大學城

教育局局長蔡若蓮今日（10日）在立法會會議上表示，就推進北都大學城的建設，政府共收到19個來自本地院校的發展意向，各自建議、模式、發展重點都不同，政府會整理並在規劃的過程中作考慮，同時有不少內地和海外頂尖大學有興趣到北都發展，但由於財務安排以自資形式，因此院校要作詳細計劃，大學城籌劃及建設組才會考慮。

蔡若蓮提到，「大學城籌劃及建設組」籌建組今年3至5月考察了內地、韓國、德國及瑞士的多個大學城，汲取了校城融合、國際化營運及產學研深度融合等經驗。但她強調，各地背景及土地制度不同，規劃時必須「因地制宜、靈活調適」，結合香港優勢，打造具香港特色的現代大學城。

北都大學城｜議員倡擴大洪水橋用地

有議員關注北都大學城的資源配套規劃，蔡若蓮指，本地大學多採用分散式獨立校區，但考慮到香港土地珍貴，外地大學城採用的「多院共享設施」模式是大勢所趨。籌建組正深入研究，將共享教學樓、實驗室、圖書館、運動場及宿舍等理念融入規劃框架，構建聯繫緊密的大學生態圈。

蔡若蓮強調規劃需保持靈活彈性及「戰略性留白」，指北都大學城規劃是「高度動態互動」的過程，以回應科技急速變化。目前專上教育用地將分階段於2026年、2028年及2030年推出，對接國家「十五五」規劃，貢獻教育強國建設，為香港及國家做好人才支撐，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。

有議員關注政府會否擴大洪水橋的用地，蔡若蓮表示，政府正按實際情況擴大大學城的規模，現時仍是一個動態調整的過程。至於會有幾多所大學進駐，她說政府並非以一間一間來計算，而是希望推動產學研的融合，因此數目並非規劃的重點，反之政府希望見到協同效應。

實現教育與城市功能深度融合

蔡若蓮指在參考內地同海外大學城區，校城融合是普遍的發展模式，北都大學城的發展藍圖也會建設校城融合的社區。按目前規劃，洪水橋、牛潭尾及新界北三個大學城區均會提供社區生活及房屋配套。

具體分工上，洪水橋定位為應用型高等教育及國際化人才培養中心；牛潭尾因毗鄰新田科技城及河套區，將專注發展生命健康、人工智能及微電子等創科產業，並預留興建第三所醫學院；新界北則配合演藝學院校舍第二期建設，發展綜合藝術暨產業校區。當局希望將教研設施與周邊產業、房屋及社區串連，實現教育、科技與城市功能的深度融合。

記者：陳耀霆

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