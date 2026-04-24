陳國基訪韓｜考察仁川國際大學城 為北都大學城規劃建設提供重要借鑑

政務司司長陳國基率領的「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團今日（24日）繼續韓國訪問行程。代表團上午與仁川廣域市政務副市長申載庚會面，聽取仁川市政府介紹發展大學城的願景與規劃情況，以及市政府以多管齊下的策略培育一流人才，並支援生物科技、智慧城市及先進製造業等關鍵界別發展。

陳國基：仁川市高等教育充滿活力

陳國基指出，仁川市高等教育充滿活力，結合先進技術和人才培育，發展處於亞洲前列位置。當地成功吸引多所國際院校設置海外校區，並將大學城與鄰近商業區及創新集群緊密連繫，從而打造了強大的產學研生態系統，為北都大學城的規劃建設提供重要借鑑。

其後，代表團到訪仁川國際大學城，該大學城由多所海外的國際院校組成，並以「延伸校園」模式運作，學生在此學習可獲得與國際院校主校區完全相同的學位證書。代表團走訪園區內的院校，與仁川國際大學城運營財團代表理事邊周榮會面，就大學城如何吸引海外大學進駐、產學研融合、籌建共享校園設施，以及在多元文化背景下培育人才等方面交換意見。

陳國基（右三）、教育局局長蔡若蓮（右二）及代表團考察仁川國際大學城，並聽取校方講解校園的發展和規劃。政府新聞處圖片

陳國基（右二）、教育局局長蔡若蓮（右三）及代表團考察仁川國際大學城。政府新聞處圖片

仁川國際大學城運作模式嶄新 具高度啓發性

陳國基表示，仁川國際大學城運作模式嶄新，具高度啓發性。當地匯聚多所海外大學、促進學術與產業深度聯動的成功例子有很多值得香港借鏡的地方。透過參考相關經驗，將能令北都大學城發展更符合時代需要，更能對亞洲以至全世界的高等教育發展作出貢獻。他又指出香港的大學與仁川國際大學城院校在學生交流及聯合研究等方面大有可為，樂見雙方加強合作。

陳國基、教育局局長蔡若蓮及一眾代表團成員完成在韓國的訪問行程，今日下午返港。