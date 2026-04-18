北都大學城｜劉智鵬：非簡單擴建校園 精準匯聚前瞻科技學科與人才

立法會議員早前到北部都會區考察。選委界立法會議員劉智鵬今早(18日)在電台節目指出，北部都會區大學城的發展方向，並非簡單地將現有大學的校園進行擴張，而是要精準聚焦，將具前瞻性的科技相關學科與人才匯聚於此。他強調，這是一個明確的大方向，旨在讓高等教育與科技產業在北都緊密結合，與產業及科技人才形成協同效應，從而推動整個區域的發展。

匯聚全球人才 香港優勢顯現

劉智鵬又提到，在全球地緣政治不穩的背景下，許多原在歐美發展的頂尖華人科學家正回流，而香港因其與國際接軌的便利性，成為他們的首選。邱達根補充，香港大學的薪酬待遇在世界名列前茅，加上政府如「產學研1+計劃」等慷慨的科研資助，對國際學者極具吸引力。

為創科提供平台制度 推動產學研轟化

科技創新界立法會議員邱達根認為，北部都會區為本港創科提供一個很大的平台，大學亦有好多的改動，例如「產學研1+計劃」、大學本身推出基金等，香港的大學體系近年已在轉變，例如推動教授持股制等，鼓勵學術研究走向產品化及企業化。北都的價值在於能提供一個實體空間，讓大學、科研機構、產業、醫院，甚至是投資基金等不同持份者能緊密互動，從源頭創新開始打動不同的持份者。他提到，近期已有大量諾貝爾獎及圖靈獎得主來港交流，峰會亦帶動多個項貝來港，而將這些高端人才和項目集中在北都，將是推動香港未來創科發展的關鍵。

參考雄安模式 產業主導發展

立法會工商及創新科技事務委員會主席吳傑莊則強調，北部都會區為香港解決了長期以來發展空間不足的痛點，令不同產業可在合理成本發展，並且寫進國家「十四五」內，要做到科技自立自強，源頭就是如何將大學研究轉為生產力。他以自己考察雄安新區的經驗為例，該模式先引入重點科技央企和頂尖大學，形成產業與人才的結合，而非以房地產先行。

吳傑莊指出，香港在「一國兩制」下，既有法治保障和資金自由流通，又有龐大的人口數據作科研支持，這對於生命科技等需要大量臨床數據的產業而言，是亞洲區內無可比擬的優勢。