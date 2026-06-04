大棋盤｜公務員長糧難撼動 財政負擔十年後達頂峰

政府上年度財政扭虧為盈，錄得112億元盈餘，但如何善用公帑量入為出，從來只有進行式，沒有完成式。政府昨回覆立法會質詢時透露，上個財政年度支付公務員及司法人員退休金總開支達500億元，而本年度料再新增逾5000人加入「咬長糧」行列，令總領取人數逼近17萬人。據政府文件，公務員退休金開支會在約10年後達到頂峰，對政府財政負擔並非小數目。

2000年6月1日之前入職、俗稱「舊制」的公務員，受惠於政府的毋須供款退休金計劃，按退休時薪金、服務年資等因素，計算出可領取的退休金。他們亦可選擇把一定比例的退休金折算為一筆過的退休酬金，餘額則按月發放，直至逝世為止。

回歸後由於經濟不景、公務員編制擴大，此安排不可持續，政府提出改革，但舊制出身的已入職人士，仍可享有優厚的退休安排。公務員事務局網站顯示，截至去年底仍有23%公務員即近4萬人是舊制。

據財委會文件，局方預計到2030年代中期，即約十年後，退休金支出會逐步減少。局方沒統計舊制公務員的計劃退休日期，但粗略估計這批人士會在2040年前後全部退休。不過就算他們退休後，相關退休金都會繼續支付，直至終老，因此這實際上是一項極為長期的財政負擔。

目前公務員退休金由一般收入帳目支付，若帳目「爆煲」，就會由獨立的「公務員退休金儲備基金」支付。翻查政府財政總目，截至2025/26年度，該基金總結餘為604億元，換言之只夠支付約一年多的退休金支出。

長糧對公共財政帶來的負擔，多年來不乏討論，特別是《基本法》第100條規定，香港政府各部門在回歸後的年資予以保留，薪金、津貼、福利待遇和服務條件不低於原來的標準。回歸後，政府即使削減公務員薪酬福利，都不敢令其待遇低於回歸前水平，若貿然改變現有制度，極大機會遭司法挑戰。

提出質詢的議員陳家珮向筆者指，長俸安排是入職時已列明的待遇，難以中途更改，根本問題已經「無解」，因此其質詢集中於一些當事人已經逝世，但仍在發放長俸的不理想情況。她指政府部門之間數據未必共享，退休人員逝世後，與庫務署發現有關人士已身故之間仍有一定時間差，導致退休金可能多發。她指雖然過去一年財政改善，但帳目上部份收入來自發債，政府亦罕有地調撥外匯儲備，對未來財政狀況不能掉以輕心。

本身是舊制人員的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，這筆款項對大部分退休公僕而言，金額不算多，他自己於上世紀70年代入職，累積年資加上署任主管級，最終每月長俸亦只有約一萬元；一些前線未做到主管級別的員工退休金更低，「可能只得兩三千」。他又透露，本身政府聘用舊制公務員時，早已在月薪以外「扣起」一筆開支用作支付醫療、房屋等福利，未用完的部分會撥到退休金中，這些條款政府沒公開，但實際上是他們聘用待遇的一部分。

向來關注公帑運用的議員何君堯表示，《基本法》當然要遵守，若貿然改動，隨時會上升到司法覆核甚至人大釋法層面，政治成本太高，也影響公務員工作士氣。但他認為，應該趁舊制公務員未退休時，特別要求他們拿出超出績效的表現，「大制度唔改得，冇話唔可以督促你進步喎！」他又指，舊制公務員達退休年齡時，不應批准延長服務期，以免累積過多年資；若要重投政府崗位，可用合約形式「翻閹」，盡力壓低長俸支出。

聶風

