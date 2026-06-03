公務員長糧︱領取人數逐年遞增 上年度開支逾500億、五年間升近兩成 明年逼近17萬人咬長糧

公務員因其薪酬待遇及早年的退休金計劃，一向被視為「鐵飯碗」，政府會向符合資格的退休公務員和司法人員發放退休金。公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會大會，回覆議員陳家珮書面質詢時表示，2026-27年度新領取退休金的退休公務員及司法人員預計為5,330人，令總人數逼近17萬。

公務員退休金開支逾500億 五間年升近兩成

根據當局回覆的數字，過去五個財政年度，領取退休金的退休公務員及司法人員人數由2021/22年度的約15萬人，增加約一成至2025/26年度的逾16.4萬人。公務員及司法人員退休金總開支（包括酬金及退休金）則由於2021/22年度的約422億元，大幅增加近兩成，至2025/26年度的逾500億元。計及26/27年新領取的5330人，換言之，明年將逼近17萬名人員「咬長糧」。

根據局方數字，2025/26年度，因領取退休金的退休公務員及司法人員離世而停止發放其每月退休金的個案數目，是2,578宗。這數字過去5個年度約略維持在二千多宗水平。按此推算，即使新增的5330人減去「自然流失」，領取人數仍會錄得「淨增長」。

楊何蓓茵又指，根據公務員公積金計劃，政府作為僱主的供款率按公務員的服務年期而上升。現時全部2000年6月1日或以後受聘的公務員仍未達可獲最高供款率的服務年期，因此強制性公積金及公務員公積金供款總開支除了會跟隨人數上升外，也會跟隨公務員的服務年期增加而上升。

公務員長糧︱明年將逼近17萬人「咬長糧」

被問到今年（26/27）新增的退休公務員及司法人員中，屬退休金計劃和強積金計劃的人員分別有多少。楊何蓓茵表示，退休金計劃和強制性公積金計劃/公務員公積金計劃是兩種不同的退休保障形式。在前者下，員工在職時不會獲發退休保障金額，要在退休後才獲支付；後者則在員工在職期間即支付保障金額。

局方數字顯示，2026-27年度新領取退休金的退休公務員及司法人員預計為5,330人。而在同一年度按強制性公積金計劃或公務員公積金計劃下的聘用條款受聘退休公務員及司法人員人數預計約為1 000人。後者數目相對較少，她解釋，是因為在2000年6月1日方開始按強制性公積金計劃或公務員公積金計劃下聘用的公務員，絕大部分未達退休年齡。

在強制性公積金計劃和公務員公積金計劃下，她表示，政府的供款開支均於有關人員任職期間作出，而政府作為僱主的每月供款（包括強制性及自願性供款）已投入有關人員的強積金供款帳戶，並由有關人員作出投資選擇。因此在有關人員退休時，政府不會有額外支出。