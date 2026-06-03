立法會選舉2025︱聘票站公務員花2.36億元 何君堯嫌太貴「不如請義工」 政制局：如臨時「甩底」影響很大

2025年立法會換屆選舉共聘用約3.4萬名選舉工作人員，總開支約2.36億元。立法會議員何君堯今日（6月3日）於立法會提出質詢，質疑有關開支太高，又建議考慮以義工代替出錢請公務員擔任。政制及內地事務局局長謝小華表示，絕大部分人員為現職公務員，退休公務員僅約400人。對於有意見認為開支太高，建議檢討向公務員支付額外報酬的做法，當局表明會秉持審慎理財原則，繼續優化安排，但表明需有可靠的工作人員維持票站服務。

謝小華表示，該次選舉為完善選舉制度後的第二場立法會換屆選舉，10個地方選區、28個功能界別及選委會界別均須投票。當局推出多項先驅安排，包括將投票時間延長至16小時、設立專屬及鄰近邊境投票站等。全賴各方通力合作，選舉在公平、公開、誠實、安全及高效下順利完成，選出全部90名議員。

何君堯指2萬多工作人員「輕鬆啲」 可考慮由義工擔任

就人手編制，選舉事務處共委任投票站主任約810人、副投票站主任約1,980人、助理投票站主任約7,360人、點票主任約90人、助理點票主任約430人，以及投票助理員、點票助理員等其他人員約23,180人。大部分人須執勤三天，涵蓋投票日前一天準備、投票日當天及翌日。以投票兼點票站人員為例，投票日由上午6時執勤至翌日凌晨約4時，整體工作約22小時；另外亦須參與培訓及熟讀工作手冊。

對於會否檢討向公務員支付額外報酬，謝小華強調，公務員一直是選舉管理委員會穩定、可靠及有經驗的工作人員來源，現行機制有助招募合適人員，確保選舉安排中立獨立。政府會以「穩中求進」態度，繼續與選管會檢視和優化選舉安排及資源運用，確保公帑用得其所。

何君堯關注是否能以義工代替公務員執行基本選舉事務，尤其是那2萬多名其他工作相對「輕鬆」的前線人員。謝小華指，選舉關乎憲制秩序與國家安全，票站內各職位均有指定權責。公務員穩定可靠且具經驗，而選舉事務的培訓需在辦公時間以外進行，方便調配，因此最為理想。況且若招募義工，若他們臨時缺席，將會對選舉籌備工作影響很大，所以以公務員擔任這些崗位最為可靠。

選委界范駿華關注科技應用，選舉事務處表示已廣泛運用資訊科技簡化流程，包括自2021年起採用電子選民登記冊及在部分界別推行電子點票，大大提升效率。當局亦正探討將人工智能技術應用於查詢服務及選民登記解說。政府稱會繼續密切關注市場上的資訊科技發展。

記者：陳耀霆