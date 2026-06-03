特首中亞行｜隨團成員陳清霞：兩地企業拼船出海 充分發揮香港優勢 開拓新興市場

行政長官李家超正率領代表團訪問哈薩克斯坦，取得多項成果，包括達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋包括經貿、投資、金融服務等多個範圍。隨團的行政會議成員陳清霞表示，今次特區政府高層首次訪問中亞國家，不僅對香港與中亞地區的經貿交流合作起到促進作用，也是推進雙方經貿密切往來常態化的有力舉措，並助推「一帶一路」走深走實。陳清霞指，代表團由特首帶隊，還有60多位跨行業的本港商貿代表，以及內地的能源、礦業、藥業及高端製造業等企業代表，體現兩地企業攜手「拼船出海」，成為香港深入參與「一帶一路」商貿拓展的創新和常規做法。

陳清霞指，去年香港與中亞國家的出口總值超過3.31億美元，其中哈薩克佔近六成，烏茲別克约佔一成三，是主要貿易夥伴。哈薩克與香港開展金融方面合作已見成效，並有多項合作在積極推進，這兩個國家是外資進入中亞市場的樞紐。今次特首率領史上最大代表團出訪中亞兩國，深化區域經貿合作，拓展更大合作領域，為香港建立更多商貿通道，開拓富有機遇的新興市場，出訪目的十分明確。

從過去兩天訪問來看，她指雙方商貿推介洽談，積極推進交流合作和項目對接，充分發揮香港優勢，著力拓展中亞市場，例如港交所提供多元化融資平台，吸引來港上市的中亞國家企業會倍數增加；作為全球最大離岸人民幣中心，為中亞基建和資源項目提供融資及發債服務：依託與哈薩克阿斯塔纳國際金融中心相通普通法體系，香港為內地及中亞企業提供法律、會計等專業服務。陳清霞指，這次訪問必將把建立在與哈薩克和烏茲別克經貿基礎上的扎實合作，進一步向廣度和深度推進，使香港與兩國的經貿合作進入機制化、常態化，更好服務國家高水平對外開放。

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