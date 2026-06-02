特首訪中亞｜哈薩克考察簽訂MOU成果豐 《The Standard》與當地合作共同創作內容 增行政人員交流

特首李家超率團出訪中亞，今日（2日）進行第二日行程。李家超透露，這次在哈薩克的訪問取得多項成果，包括達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋包括經貿、投資、金融服務等多個範圍。

其中，星島新聞集團旗下的《The Standard》（《英文虎報》），與哈薩克的Freedom Horizons簽署備忘錄，實現共同創作內容、行政人員專訪、聯合研究、活動及數碼宣傳等，強化雙方交流。根據備忘錄介紹，對 Freedom Horizons而言，此合作夥伴關係能直接提升其在香港投資者及商界領袖中的知名度， 將其領導層及顧問能力定位為具區域影響力。對《The Standard》而言，則可確保獨家接觸這家中亞重要機構，創造差異化內容、行政人員交流機會及活動契機，從而鞏固讀者群及市場。

在備忘錄簽署儀式上，李家超與旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚、Freedom Horizons董事Kairat Kelimbetov、哈蕯克副總理H.E Serik Zhumangarin等人上台合照。

此外，香港報業公會主席譚衛兒、新聞行政人員協會主席張秀雲與JSC Khabar Agency簽署備忘錄，加強香港與哈薩克斯坦在新聞及傳媒領域的合作。

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部分重點合作備忘錄

1. 簽署方：中國國際金融股份有限公司（中金公司）與哈薩克主權財富基金（SK）

目的及好處：提升香港作為連接中國內地與國際資本的仲介樞紐地位，深化與哈薩克主權財富基金的戰略合作夥伴關係。利用香港的金融專業知識、市場連通性以及門戶地位，推動哈薩克國有企業（SOE）及重點國家產業的長期發展和私有化進程。

具體內容：中金公司為SK旗下投資組合公司，提供中國市場進入策略諮詢，並組織針對特定主題的活動；為SK旗下投資組合公司提供資本結構優化策略諮詢，包括但不限於在哈境內及/或國際市場進行IPO、SPO、股份配售、債務及其他融資工具；為SK及其投資組合公司提供融資策略諮詢，包括債券發行及其他資本市場解決方案。

2. 簽署方：中國國際金融股份有限公司與阿斯坦納國際金融中心管理局（AIFC）

目的及好處：依託中哈兩國良好雙邊關係，以及「一帶一路」倡議與哈薩克發展戰略的對接，發揮香港作為國際金融中心的優勢，提升中哈金融連通性，促進跨境資本流動。共同推廣香港與AIFC兩大金融樞紐的優勢，增強雙邊資本流動性，將香港打造為中亞領先金融中心的重要合作夥伴。

具體內容：中金公司協助中國和哈薩克投資者通過路演、投資者大會及其他活動，識別和評估對方市場的投資機會；利用雙方網路，向合格機構和專業投資者推介AIFC生態系統、哈薩克市場以 及中國資本市場的相關機會；中金公司與 AIFC 共同推廣各自金融樞紐優勢，促進雙邊資本流動。

此舉加強香港連接資本與項目的能力，並推動金融監管互作性、市場連通性及生態系統共同發展。通過聯合活動和投資者相互聯動，擴大香港金融生態系統的影響力，鞏固香港作為中國與中亞雙向資本和投資流動核心樞紐的地位。

3. 簽署方：中國國際金融股份有限公司與阿斯塔納航空（Air Astana）

目的及好處：將香港定位為中亞領先航空集團優先選擇的國際金融中心和門戶，以獲取中國、亞洲及國際市場的資本；提升並強化香港作為全球領先航空樞紐的品牌形象。

具體內容：協助 Air Astana 探索股權資本市場機會，重點在中國內地和香港特別行政區市場；協助探索債務資本市場機會，包括境內及國際市場的債券發行及其他融資解決方案；支援 Air Astana 組織非交易路演，並促進與中國、亞洲及國際機構和戰略投資者的接觸；支持 Air Astana 開展投資者教育活動，尤其針對亞洲投資者；提供戰略財務諮詢支援，包括資本結構優化及一般公司金融事務。

4. 簽署方：中國國際金融股份有限公司與Freedom Holding

目的及好處：利用香港的資本市場專業知識及其作為全球融資中心的地位，吸引更多多元化發行人進入市場；展示香港金融樞紐的吸引力。通過為Freedom提供資本結構優化及潛在融資交易諮詢，強化香港作為國際金融機構戰略規劃、跨境募資和上市活動的顧問及執行中心的重要地位。

具體內容：為 Freedom 提供資本結構優化策略諮詢，包括但不限於境內及/或國際市場的 IPO、並購、債務及其他融資工具；討論潛在資本市場或融資交易，包括債券發行或其他資本市場解決方案。

5. 簽署方：易達資本（ewpartner）與DASCO Capital

目的及好處：建立並發展綜合性資產管理平台；共同探索並組建專注於重點工業與科技領域的投資基金；挖掘並評估哈薩克共和國及更廣泛中亞地區的高潛力投資機遇；整合ewpartners的全球投資專業能力與 DASCO的本土戰略洞察，共建哈薩克穩健金融平台。

具體內容：ewpartner將提供全球資本市場專業知識、通過其國際網路獲取專案資源、基金架構設計經驗以及跨境產業合作技術支持；DASCO將提供當地語系化戰略與技術諮詢，促進哈薩克境內的機構關係對接，協助適應當地監管與法律環境，並挖掘本土投資標的。

6. 簽署方：易達資本與AIFC

目的及好處：易達資本與AIFC共同支持並助力華盛資本在哈薩克共和國展業及戰略拓展；帶動區域就業增長，持續夯實本地產業生態體系。

具體內容：依託各方資源與專業優勢，支持華盛資本在哈薩克業務落地與規模化發展；依託成熟金融基礎設施與優質監管環境，築牢項目穩定運行根基；提供戰略資源對接與合規諮詢服務，完善區域金融產業生態；確保哈薩克專案全面對標國際最優實踐標準，深度融入本土市場。

7. 簽署方：易達資本與Samruk-Kazyna Invest LLP

目的及好處：在哈薩克打造血液淨化產品區域製造中心，輻射中亞及歐亞；投資建設中亞地區第一座透析耗材生產工廠，創造本地就業機會及保證供應鏈安全。

具體內容：明確雙方就 SMT 項目開展聯合投資的合作框架；整合各方資源、專業能力及管道優勢，助力 SMT 集團高效推進專案落地、運營與規模化發展，保障專案長期可持續運營與商業化成效。

8. 簽署方：香港新聞行政人員協會/香港報業公會與JSC Khabar Agency

目的及好處：加強香港與哈薩克斯坦在新聞及傳媒領域的相互合作；推動兩地新聞從業人員專業交流，並促進準確及平衡的相互報道。

透過加強傳媒合作，提升香港與哈薩克斯坦之間的相互理解；為香港及哈薩克斯坦新聞從業人員提供專業平台，交流經驗及最佳實踐；透過與中亞傳媒機構建立聯繫，強化香港作為國際傳媒樞紐的地位。

具體內容：分享新聞及傳媒道德的最佳實踐；共同推廣關於對方地區的故事和準確敘述，以促進香港與哈薩克斯坦之間更好的相互理解；相互促進有關香港和哈薩克斯坦事務的準確及平衡報道；為新聞從業人員及傳媒人員提供專業交流、考察訪問、工作坊、研討會、培 訓課程及論壇；交換有關傳媒發展、新聞自由及行業趨勢的資訊。

9. 簽署方：南華早報與阿斯坦納國際金融中心（AIFC）

目的及好處：建立雙方之間的戰略合作夥伴關係，加強哈薩克、中國香港及中國內地之間的經濟和商務聯繫；充分發揮雙方在各自領域的領先優勢，推動實現共同繁榮與高品質發展；加強經濟互聯互通，促進哈薩克與大中華地區在貿易、投資和資本流動方面的合作；搭建高端對話與思想交流的可信平台 ，促進哈薩克與中國商界領袖之間的深入溝通與務實合作。

AIFC將動員哈薩克商界領袖，向雙方開放其覆蓋多行業的企業網路，進一步提升哈薩克在全球舞臺上的知名度和能見度；《南華早報》（SCMP）將充分發揮其新聞權威、會議策劃與引領能力以及國際讀者網路優勢，突出哈薩克作為中亞戰略合作夥伴的關鍵地位；通過 SCMP的國際媒體觸達，為哈薩克企業提供持續的全球曝光與品牌建設機會。

雙方承諾以平等夥伴的原則，共同推進具有區域重要性的合作倡議，在互利共贏的基礎上，推動形成長期、穩定、可持續的合作關係。

具體內容：加強經濟互聯互通，將中國香港打造為哈薩克企業拓展全球市場的戰略樞紐；支援中國內地及中國香港企業把握哈薩克充滿活力的經濟發展機遇，促進其在哈投資和業務佈局；通過《南華早報》（ SCMP）的新聞報導、會議活動和社區平臺，強化哈薩克領導層在國際舞臺的聲音與影響力。

共同塑造和傳播彰顯哈薩克在全球增長格局中重要作用的敘事和案例；共同打造包括“中國年會：中亞”等在內的旗艦對話平臺，彙聚具有影響力的政商界領袖開展交流；探索在商務創新、可持續發展及包容性增長等領域開展聯合項目和合作倡議。

10. 簽署方：南華早報、戈壁創投、阿斯坦納樞紐與汗騰格裡創新中心

目的及好處：

建立戰略合作夥伴關係，加強哈薩克、中國香港及中國內地之間的經濟與商務聯繫；充分發揮雙方在各自領域的領先優勢，推動實現共同繁榮與高品質發展；加強經濟互聯互通，促進哈薩克與大中華地區在貿易、投資及資本流動方面的合作；構建高端、可信的對話平臺，促進哈薩克與中國商界領袖之間的深入交流與思想互動。

提升可見度與思想領導力：通過系統性傳播與國際報導，提升中亞、中國香港及中國創新生態、創業者、投資人和政策舉措在區域及全球層面的知名度與影響力。尤其是依託 SCMP的國際媒體覆蓋，為中亞初創企業打造長期、穩定的全球曝光管道。

生態聯通：搭建中亞與中國初創企業社區之間的高信任度對話與協作平臺。識別並聯通高潛力初創企業、成長型企業、大型企業及相關機構，推動跨境產業 協同與資源整合。

市場准入與投資促進：為部分企業在中國、中國香港及哈薩克市場提供軟著陸支援，包括商務拓展、合作夥伴對接和本地生態接入等。支持創業者更好對接投資人回饋與市場預期，拓展與亞洲重點風投網路及其他資本方的合作機會。

創新發展：通過聯合倡議與合作項目，推動商業創新、可持續發展及包容性增長。探索跨境技術轉移、成果轉化及合作試點，為區域創新生態注入新的增長動能。

具體內容：

領導力與思想合作：搭建一個高端、可信的交流平臺，促進中亞與中國創業者及初創企業社區之間的深入對話與務實合作。;放大中亞初創企業聲音： 通過《南華早報》的內容報道、會議活動及社群平臺，提升中亞初創企業的國際認知度與話語權。

活動與能見度：充分運用 SCMP全年活動矩陣，定期彙聚來自中亞的新興創業領袖，打造持續的對話與展示舞臺；長期國際曝光：借助SCMP的國際媒體觸達能力，為中亞初創企業在區域及全球範圍內建立中長期品牌曝光和形象塑造。

聯合倡議：共同探索在商業創新、可持續發展及包容性增長等領域的合作項目和聯合計畫。

媒體、思想領導力與國際能見度：通過權威內容與國際傳播，將中亞、中國香港及中國的創新生態、創業者、投資人及相關政策舉措，更好地呈現給區域乃至全球的目標受眾。

11. 簽署方：大豆天地農業科技有限公司與哈薩克斯坦國家糧食集團

目的及好處：促進哈薩克境內特定地區的大豆種植面積（大豆天地公司品種）；利用香港的轉口中心及物流中心戰略地位，促進哈薩克小麥粉及農產品出口至東盟市場；鞏固香港作爲地區性轉口貿易中心的地位；建立香港為一個地區性農業技術中心的地位。

具體內容：在哈薩克建立一個擁有年產 量 200萬噸大豆的大豆種植產業鏈， 將有利中國整體大豆產業發展；建立哈薩克、香港 和東盟國家的在涵蓋農產品貿易、供應鏈管理方面的長期合作關係。

12. 善水資本有限公司與自由控股公司（FHC）

目的及好處：建立戰略合作框架，探索哈薩克斯坦及在整個中亞地區的共同投資機會；結合善水資本在投資及融資方面的能力，以及FHC 的投資銀行、資產管理、資本市場專長、當地洞察及網絡，尋求可再生能源、城市發展、基建及數據中心等的投資機會。

共同挖掘、評估及審視哈薩克斯坦及整個中亞地區的潛在項目；探索在項目發掘、可行性評估、投資評估、融資協調、持份者溝通、項目規劃及實施支持方面的合作；透過引入國際資本及專業投資能力，支持哈薩克斯坦及中亞地區的可再生能源、城市發展、基建及數據中心等增長；透過連接香港資本與中亞高品質投資機會，加強香港作為跨境投資及融資樞紐的角色。

具體內容：共同挖掘、評估及審視哈薩克斯坦及整個中亞地區的潛在項目；探索在項目發掘、可行性評估、投資評估、融資

協調、持份者溝通、項目規劃及實施支持方面的合作。

13. 《The Standard》與Freedom Horizons

目的及好處：

將 Freedom Horizons及其相關公司領導層定位為中亞金融、金融科技及投資領域的重要聲音；深化香港與哈薩克斯坦的經濟對話，推動跨境投資走廊，並建立可持續的思想領導力平台，惠及雙方。

對 Freedom Horizons而言，此合作夥伴關係能直接提升其在香港投資者及商界領袖中的知名度，將其領導層及顧問能力定位為 具區域影響力；對《The Standard》而言，則可確保獨家接觸這家中亞重要機構，創造差異化內容、行政人員交流機會及活動契機，從而鞏固讀者群及市場。

具體內容：

涵蓋共同創作內容、行政人員專訪、聯合研究、活動及數碼宣傳，以提升 Freedom Horizons及其相關公司，在香港商界受眾中的知名度。

共同推進中亞金融走廊、金融科技、數碼資產及可持續金融的發展。