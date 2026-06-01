特首中亞行︱首日與哈薩克總統會面 促創科金融合作 考察創科園區歡迎企業落戶

行政長官李家超今日（6月1日）率領香港及內地商貿代表團，展開哈薩克斯坦訪問行程，與哈薩克斯坦總統托卡耶夫及多位官員會面，了解當地經濟、創新科技和金融領域的最新發展。

李家超倡善用香港融資平台

今日上午，李家超先與哈薩克斯坦副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林會面，就深化兩地經濟合作交換意見。李家超指出，哈薩克斯坦正積極推動多項改革以帶動經濟快速增長。他強調，香港作為全球三大金融中心之一、全球最大的跨境財富管理中心及離岸人民幣業務樞紐，能為哈薩克斯坦的經濟改革及基建發展提供多元靈活的資金和資產配置支援。

李家超舉例指，去年一家哈薩克斯坦企業在香港與阿斯塔納同步上市，且哈薩克斯坦開發銀行亦在港首次發行人民幣點心債，是兩地金融合作的標誌性成果。他歡迎哈薩克斯坦政府及企業繼續善用香港的金融樞紐優勢，透過上市、發債及項目融資，聯繫環球投資者，為當地的發展項目籌集國際資金。

中午，李家超與哈薩克斯坦總統托卡耶夫會面，並出席其設下的午宴。李家超表示，國家主席習近平於2013年在哈薩克斯坦首次提出共建「絲綢之路經濟帶」，哈薩克斯坦既是「一帶一路」的首倡之地，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴。今次是特區政府成立內地企業出海專班以來，首次由他率領的外訪，亦是規模最龐大的一次，代表團成員包括香港和內地70多名企業及專業代表，期待此行能達成多份合作協議。

李家超期望兩地加強雙向合作，協助哈薩克斯坦企業善用香港的專業服務和營商優勢開拓中國內地及亞洲市場，同時協助香港和內地企業「出海」，把握當地經濟改革的機遇。

考察創科園區及金融中心 促優勢互補

下午，李家超到訪當地科技和創新園區阿斯塔納樞紐，了解哈薩克斯坦在人工智能領域的最新發展，並與哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫會面。

李家超介紹了香港在創科方面的發展，指出香港同樣積極推進人工智能發展和數碼轉型，賦能產業升級轉型。香港正提速發展北部都會區，涵蓋河套香港園區、新田科技城、沙嶺數據園區等多個項目，進一步推動科技創新與產業創新深度融合，培育新質生產力。他有信心阿斯塔納樞紐能與香港在科研合作等領域加強聯通，並歡迎當地的創科企業落戶香港。

隨後，李家超到訪阿斯塔納國際金融中心，與總裁別科圖爾沃夫會面，了解當地推動非銀行金融領域發展的經驗。李家超晚上出席了哈薩克斯坦總理別克捷諾夫所設的晚宴。他將於6月2日繼續率領代表團在當地的訪問行程。

馬時亨：兩地合作範圍廣泛

代表團的香港及內地商界代表，今日亦與哈薩克投資局及哈薩克國家企業家商會，舉行經貿與投資機會圓桌會議。隨團的貿發局主席馬時亨會後表示，與會雙方都認為會面非常有用，香港與哈薩克可以合作的領域很多，舉例礦業，並指有當地礦業公司已經在港上市。他又指，70人代表團中，不少人是高級商界代表，部分人甚至已在當地做生意，相信今次到訪，可以加深彼此認識和貿易興趣。當地商界亦希望利用好香港「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，計劃6月中派人來港舉辦研討會介紹哈薩克。

林健鋒：商界冀兩地有直航班機

行會成員、洪水橋產業園董事局主席林健鋒指，與會的內地及哈薩克商界人士對在港投資很感興趣，部分代表更指香港作為平台，能令商界大有所為。他又謂，哈薩克正處於發展起步階段，冀香港和內地企業投資，投入更多資金，亦期待兩地盡快有直航班機。