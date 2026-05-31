李家超訪哈薩克及烏茲別克 多名官員及70名商貿代表團隨行 將簽多份合作備忘錄

行政長官李家超今早（31日）出發前往哈薩克和烏茲別克訪問，率領本屆政府規模最大的商貿代表團，加強香港與中亞地區在金融、貿易、基建、創新科技、綠色發展的交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。李家超晚上在社交平台撰文指，商貿代表團抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，正式展開中亞訪問行程，感謝哈薩克斯坦國家經濟部副部長Assan Darbayev、中國駐哈薩克斯坦大使館公參程可凡在機場迎接。

李家超指出，香港與中亞之間蘊藏廣闊的合作空間，香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，香港、內地和中亞兩國的公私營機構和企業亦會達成很多合作項目，期望這次外訪行程可推動香港與中亞地區在不同領域加強交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。

代表團規模最大、人數最多及涵蓋企業範圍最廣

外訪代表團由40多位香港商貿與專業代表和約30位內地企業代表組成，是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣的一次，也是香港與內地的代表第二次攜手「出海」。

今次代表團為本屆政府規模最大、人數最多及涵蓋企業範圍最廣的一次。成員包括40位香港商貿與專業代表和30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程、物流、創科、高端製造及汽車產業等多個領域。隨團官員包括律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局局長許正宇、行政長官辦公室主任葉文娟、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

隨團成員包括旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚、恒地主席兼董事總經理李家傑、盈科拓展主席李澤楷、行政會議成員林健鋒、貿發局主席馬時亨、機管局主席林天福、港交所行政總裁陳翊庭、港鐵行政總裁楊美珍、廠商會會長盧金榮、立法會議員吳傑莊等。

李家超將先訪問哈薩克斯坦，隨後於6月3日轉往烏茲別克斯坦。李家超將於6月6日返抵香港。在他離港期間，將由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

何力治：香港能助中亞企業上市、融資

「一帶一路」專員何力治接受《政府新聞網》訪問，表示香港與整個中亞地區的經貿往來近年不斷增加，2025年商品貿易總額較2020年上升27%，相信行政長官李家超率團出訪中亞國家哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，有助促進交流、拓展商機。

何力治又指，香港與中亞地區在多方面均有合作發展空間，包括中亞國家有豐富天然資源和礦產，香港作為國際金融中心，可協助它們上市、融資、發債。而在綠色發展方面，每個國家均有其碳中和目標，希望找尋合作夥伴，香港正可提供協助，加速當地達到碳中和的目標。

他相信，通過政府與政府對接，可打開一些大門，讓政府與政府之間建立機制，加強溝通。此外，他認為樞紐對樞紐，希望香港可作為中亞國家進入亞洲、中國內地、粵港澳大灣區，甚至進入東南亞國家聯盟的重要樞紐。相反，香港、大灣區企業進入中亞時，也可揀選哈薩克斯坦或烏茲別克斯坦。

林健鋒冀 落實 合作協議

行會成員林健鋒表示對行程充滿信心，並期望能為本港帶回更多好消息。他指出，代表團成員涵蓋不同行業的代表，行程的重點是探討如何捕捉新興市場的機遇，並充分發揮香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色，以加強與中亞國家的戰略性聯繫。他期望，能夠藉著行程，正式落實過去數年間交流過的各項合作協議。

吸引中亞企業落戶洪水橋

除促進兩地經貿聯繫，林健鋒亦會以洪水橋產業園公司董事局主席的身份，向當地各界介紹香港的社會與經濟情況，並重點推介北部都會區的發展藍圖。他透露，已有當地的企業對落戶洪水橋產業園表達了興趣，並曾向他進行查詢。他希望透過行程，實地向對方提供更多詳盡資訊。