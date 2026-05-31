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香港超越瑞士成「世一」跨境財管中心 陳茂波：海內外資金對香港投下信任票 須承接並用好資金流

政情
更新時間：11:59 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:59 2026-05-31 HKT

波士頓諮詢公司（BCG）上周發表最新報告，表示香港去年跨境財富管理資產規模按年增長10.7%至約23萬億港元，超越瑞士成為全球第一的跨境財管中心。財政司司長陳茂波在網誌表示，該報告估算較政府原來的目標更早，指報告帶來一個值得深思的觀察。他指，在全球地緣政治變亂交織與人工智能浪潮席捲全球之際，資金正以前所未有的規模重新配置。

資金加速流向穩定可靠的安全港

陳茂波認為單邊主義、地區衝突，為全球經濟前景帶來巨大不確定性，資金加速流向穩定可靠的安全港；與此同時，人工智能的不斷突破，展現了龐大發展潛力，吸引大量資金湧入相關領域。他直言，如何同時承接並用好這兩股資金流，是香港發展當前的關鍵課題之一。

該報告估算，香港去年跨境財富管理資產規模按年增長10.7%至約23萬億港元，超越瑞士成為全球第一的跨境財管中心，較政府原來的目標更早。報告更預計，從現在到2030年，香港管理的跨境財富每年增長約9%，增速也高於瑞士。

跨境財富年增約9% 增速也高於瑞士

陳茂波形容這是海內外資金對香港的制度和投資環境投下的信任票。他指香港在「一國兩制」下擁有普通法制度、資金自由流動、貨幣自由兌換、簡單低稅制，以及與國際接軌的監管框架，稱這些制度優勢吸引資金持續的流入。

陳茂波上周在中華人民共和國財政部2026年人民幣綠色主權債券發行儀式致辭。
陳茂波上周在中華人民共和國財政部2026年人民幣綠色主權債券發行儀式致辭。

積極考慮推出嶄新離岸人民幣創投基金

《財政預算案》提出「AI+」和「金融+」的發展策略，陳茂波指，正是希望加速這兩股力量的結合和相互驅動。而作為特區政府耐心資本的投資旗艦，港投公司正好展示以投資帶動發展的實踐。截至3月底，港投公司累計投資超過200個項目，涵蓋硬科技、生命科技及健康科技、新能源及綠色科技等戰略賽道。在其投資組合中，10家企業已在港上市，另有逾30家正申請或籌備今年在港上市。

為了強化這正向循環，陳茂波表示正推進注資港投公司的事宜，並積極考慮推出嶄新的離岸人民幣創投基金，引導並槓桿離岸市場人民幣資金聚焦在前沿科技和新興產業的同時，也支持人民幣國際化穩步發展。此外，北部都會區的「研發—轉化—量產」一體化布局，亦將成為港投公司創科生態圈相關企業在港深化發展的重要土壤。

陳茂波總結道，本港對創科的大力投入，正加速轉化為經濟增長新動能，但這項工作須加大力度、加快速度。他指政府已看到這正向循環的拉動作用，以金融支持創科、以創科推動金融，讓兩者加速聯動，為經濟高質量發展注入更強動力。

陳茂波出席中華人民共和國財政部2026年人民幣綠色主權債券發行儀式，並與中華人民共和國財政部副部長宋其超（左六）等主禮嘉賓合照。
陳茂波出席中華人民共和國財政部2026年人民幣綠色主權債券發行儀式，並與中華人民共和國財政部副部長宋其超（左六）等主禮嘉賓合照。
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