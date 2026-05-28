公務員加薪︱勞聯促按薪酬指標加薪挽留人才 民建聯：經濟有隱憂 須審慎理財

政府今日（28日）公布公務員薪酬趨勢調查初步結果，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。勞聯主席、立法會議員林振昇及勞聯秘書長、立法會議員周小松表示，指標反映本港經濟增長強勁，水平符合預期，促請政府參照淨指標加薪。二人指，公務員薪酬調整具指標效應，且個別紀律爭議應透過現有機制處理，不應影響整體調整，以維持士氣及挽留人才。

經濟增長強勁 勞聯促按淨指標加薪

二人表示，本港近期經濟增長勢頭強勁，繼去年全年實質本地生產總值錄得3.5%增長後，今年首季更按年大升5.9%。加上去年每季的就業人士名義平均薪金指數均錄得正增長，相關正面因素已充分反映於薪酬趨勢指標中。他們亦認為，今年的淨指標水平符合預期，在經濟前景向好、公共財政狀況改善，以及公務員去年遭遇凍薪的背景下，當局應參照淨指標作加薪決定。

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林振昇：薪酬調整落後 恐削弱挽留人才競爭力

林振昇指出，在過去六個財政年度中，公務員曾三度面臨凍薪，另有兩次薪酬調整幅度低於淨指標，僅有一年完全跟隨指標調整。他強調，若公務員薪酬調整持續落後於私人市場，將削弱政府延攬與挽留優秀人才的競爭力，甚至打擊團隊士氣。

他又指，公務員的薪酬調整具有廣泛的指標效應，公營機構以至不少私營企業均會以此作重要參考，期望當局在參考調查結果時，一併考慮過去兩年累積的通脹率等因素，並作出客觀決定，在維持公務員薪酬競爭力的同時，亦為私人市場營造良好的加薪氛圍。

宏福苑聽證會揭示不同部門積弊，有意見認為政府決定公務員加薪時，應考慮社會觀感。勞聯指，薪酬調整機制旨在確保公務員與私營機構薪酬大致相若，以維持整體團隊的穩定性，調整水平應建基於薪酬趨勢淨指標及生活費用變動等多項客觀因素，若個別公務員表現欠佳或觸犯紀律，當局可透過現行的工作表現管理及紀律機制處理，不應與整體團隊的薪酬調整混為一談。

周小松強調，絕大多數公務員表現優秀、克盡己任、盡忠職守，期望社會肯定他們的付出，政府亦能按機制合理提升其待遇。

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林琳：待經濟穩步復蘇後適時優化

公務員及資助機構員工事務委員會副主席、民建聯林琳表示，政府敲定本年度方案時不應單憑短期市場氣氛，亦必須綜合考量本港經濟狀況、政府財政收支及物價變動等多項因素。她指雖然香港近期股市及樓市局部回暖，但外圍環境錯綜複雜，經濟基本面仍存有不少隱憂，因此政府不宜單憑短期市場氣氛來制訂加薪幅度，必須審慎拿捏並作出周全平衡。

她又指，雖然公務員近年經歷凍薪及低幅加薪，但面對外圍經濟隱憂及龐大公共開支，當局必須審慎理財，期望待經濟穩步復蘇後，再適時優化薪酬安排。她提醒政府近年在房屋、基建、科創、醫療及民生福利等範疇投放龐大資源，經常開支與基本工程開支壓力不容忽視，必須審慎把控庫房財政狀況。

林琳期望待本港經濟穩步復蘇、整體財政狀況持續改善後，政府可在財政可負擔的前提下，適時優化公務員薪酬安排，妥善平衡公務員團隊福祉與社會整體利益。