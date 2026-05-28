公務員加薪｜今年10月優化評核引入「拉Curve」 最少5%人不獲跳Point 政府：不會出現「交人頭」

公務員增薪點（俗稱「跳point」）制度一直被詬病形同虛設，只有極少數人不獲增薪點。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）表示，今年10月推出優化公務員評核機制第一期，引入常態分佈（「拉Curve」），以職系作計算，當中最少5%人不獲「跳Ponit」，但具體百分比可調節或有緩衝。對於有議員擔心可能出現「交人頭」情況，楊何蓓茵稱不會出現。

楊何蓓茵：表現令人滿意公務員才可獲增薪點

對於社會上有意見認為，公務員不論表現每年自動獲得增薪點的意見，楊何蓓茵稱，公務員的增薪點必須與工作表現直接掛鉤，只有表現令人滿意的公務員才會獲得增薪點，並非「自動獲得」；在6級評核中，獲第4至第6級的員工不應獲得增薪點。

政府將於今年10月1日起在各部門推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各級評核人員按照常態分佈，如實評核下屬的工作表現，建立更嚴謹的評核與獎懲制度。工作表現欠佳者將被更有效識別，表現優秀者將獲更高評級，這有助部門在晉升、培訓等人事管理上做得更到位。

不獲「跳Ponit」者訂於10% 惟可下調低至最少5%

對於如何劃線，楊何蓓茵指，有「指導性分佈」發給各部門評核人員，在第4級至第6級中，不獲「跳Ponit」者訂於10%，但由於不同部門可能有不同情況，當中有緩衝可向下調低至最少5%。她稱明白有些職系人數較少，或「每位成員表現好好」，若評核人員認為全體人員表現良好，可向局方解釋，「搵到一個比較細的百分率，亦可以提交畀我哋。」

若全體人員表現良好 可向局方解釋

有議員擔心「拉Curve」衍生擦鞋文化、「交人頭」等情況，楊何蓓茵稱不會出現「交人頭」，指制度提供彈性，除了由評核人員各自評核，亦建議各部門成立評核委員會，避免評核上的差異。

相關新聞：

大棋盤︱公務員評核「拉Curve」難落刀 資深公僕憂同事「互扯後腳」 議員獻計解決方法

公務員「跳point」制 把關被指形同虛設

過去5年，因表現欠佳不獲增薪點的公務員僅94人。早前有報道指，政府計劃就不同級別人數設上下限，表現最好的第一級佔應不多於10%、最多可達15%；表現欠佳的第四至第六級共佔不少於10%，最少5%，以現時公務員約17萬人推算，即約8500至1.7萬人。

相關新聞：

公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%

公務員評核擬「拉Curve」 最少8500人不獲跳Point 勞工界反對 田北辰：表現差無得加好正常