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羅淑佩：推廣中華文化須守正創新貼近生活 兩屆中華文化節吸引逾180萬人次

政情
更新時間：13:38 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:38 2026-05-27 HKT

有議員建議優化弘揚中華文化辦公室。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，政府在推廣中華文化工作中，既要守正創新亦要貼近生活，以易接觸的方式，讓中華文化走進社會、走進人心。她又稱，過去兩屆「中華文化節」合共吸引逾180萬人次參與，約八成五參加者認同活動加深了他們對中華文化的理解與興趣，成效顯著。

香港兼具嶺南與中外文化背景

羅淑佩表示，中華文化博大精深、源遠流長，香港既有中華文化的根脈，嶺南文化的傳承，同時有中外文化交匯的背景，在傳承、融通及創新之間形成具香港特色的文化發展路徑。國家「十五五」規劃指出，要深入實施中華優秀傳統文化傳承發展工程，她引述國家主席習近平稱，要使中華文化基因與當代文化相適應，與現代社會相協調，並以人們喜聞樂見，具有廣泛參與性的方式推廣開來。

弘揚辦「縱橫式」推進中華文化發展

羅淑佩指，康文署於2024年成立的弘揚中華文化辦公室，並推出中國通史系列展覽，按朝代編排文物展覽及配套活動，系統展示中國歷史文化的縱向發展；亦推出中華文化節，透過多元化表演藝術、講座、教育活動及社區項目，橫向展現中華文化豐富面貌及時代活力，兩者相互呼應，並融入本地歷史文化元素，促進香港與內地不同地域文化交流，為市民提供更全面的本地視角，認識中華文化。

她表示，為了便利市民持續學習中華文化，弘揚中華文化辦公室建立專屬網頁及社交媒體，匯集博物館及中華文化相關的的線上資源，並製作涵蓋文學、歷史、哲學、音樂、藝術、民俗及非物質文化遺產的短片，以寓教於樂形式介紹唐詩、古文及古代思想家，將傳統文化內容轉化為易於理解及吸收的學習資源，至今短片累計接近80萬人次觀看，為公眾及學校提供持續的學習資源。

陳祖光倡與團體推廣傳統節日 羅淑佩贊同：從心而發最重要

選委界陳祖光表示，文化包括了物質文化、制度文化、語言符號，以及精神文化，而香港有很豐富的知識及很多團體，為何不與各團體推廣新年、清明、重陽等節日。

羅淑佩表示，當局於2024年公布文藝創意產業發展藍圖時，已提及弘揚中華傳統文化，發展香港特色文化內涵，是一個很重要的發展方向。她認為陳祖光說得對，從心而發才是最重要，舉例很高興今年去參觀國家安全教育展時，有小學生教她何謂「潤餅」，認為這是很好的，相信這些做法是弘揚辦繼續努力的方向。

記者：郭詠欣

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