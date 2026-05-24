學者指香港須轉型為「超級增值人」 利用金融賦能區內經濟 與內地保持差異化

智庫組織「2022基金會」早前發布《香港未來發展路徑》報告，指面對科技急速變革、地緣政治風險加劇及全球供應鏈重組，香港必須超越傳統中介角色，成為「超級增值人」。港大經管學院副院長鄧希煒表示，香港的競爭優勢是要「鬥好」、講求效率與科技賦能。香港必須由過往的「超級聯繫人」轉型為「超級增值人」。

鄧希煒今（ 24日）在電台節目表示，全球供應鏈正值轉型，在風高浪急的國際局勢下，香港作為專業服務和金融重鎮及國際都市，可利用金融賦能區內的經濟發展，製造更多具黏性的商業活動，不僅是協助企業上市（IPO），更要吸引它們在香港設立總部、交稅、聘請本地人才，從而將經濟貢獻留在香港，支持本地經濟轉型，並為年輕人創造優質就業機會。

應推動知識產權投資 帶動本港經濟發展

目前香港金融業佔本地生產總值（GDP）約26%，直接帶動8%的勞動力，若加上相關專業服務，佔比高達兩成多。然而，鄧希煒坦言，不少市民未必直接感受到金融業強大帶來的益處。因此，報告提出「金融賦能實體經濟發展」的重點方向。他認為，香港應推動知識產權投資，透過金融資金的介入與投資，從而帶動本港經濟發展。

在供應鏈管理方面，鄧希煒引用「微笑曲線」理論，指出產業鏈中最賺錢的是上游（研發、設計、融資）及下游（國際化、品牌、專利標準認證），而受制於地少人多，香港不適宜發展中游的量產工業。香港應發揮既有的優勢，接軌大灣區及東盟正火熱發展的新型高科技生產線，將上下游對接，進一步做強專業服務。

面對內地企業，尤其資源較匱乏的中小企，積極向外尋求全球部署，鄧教授認為香港應打造為全球化人才高地。若香港能匯聚來自全球南方、印度、印尼等地的專家，內地企業在進軍海外市場時，便能直接在香港尋獲熟悉當地政治、文化、宗教及法規的顧問，大大減低「出海」風險。

需拆牆鬆綁突破大灣區融合樽頸

談及大灣區融合，鄧希煒認為目前的融合仍未為香港經濟轉型提供足夠動力。現時的邊境便利主要帶動了人流及消費，如港人北上消費，或內地旅客來港，但在香港最具優勢的專業服務領域，卻未能充分打入擁有八千多萬人口的大灣區市場。

他建議，除了政策上需要進一步拆牆鬆綁，如持續優化《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）外，關鍵在於推動數據分享。透過區塊鏈等新技術，確保區域內跨境數據的安全流動；一旦數據得以打通，香港的銀行、保險及各項專業服務便能更有效地覆蓋整個大灣區，實現真正的協同發展與互利共贏。

北都具潛力建「全球教育樞紐」

對於北部都會區發展，鄧希煒表示，北都是香港未來經濟的新引擎，對其未來5至10年的發展充滿信心。若北都能提供充足土地，不僅本地大學可以設立分校及研發實驗室如新材料、半導體測試等應用場景，更可吸引北京大學等內地頂尖學府，甚至受地緣政治影響而探索海外據點的歐美大學進駐。加上新來港專才對國際學校的需求殷切，北都絕對具備條件發展成匯聚全球人才的教育及研發樞紐。他強調，城市規劃的次序至關重要，必須先有產業、大學及科技公司落戶，創造實質就業與居住需求，房地產發展才能水到渠成。

他重申香港必須保持「一國兩制」下的差異化優勢，及保持自身的特色，包括普通法制度、資金自由流動、無外匯管制及獨立司法體系等，可協助國家解決發展中遇到的挑戰。香港不應逐漸同化為另一個深圳或東莞，而應利用這些制度優勢，協助國家解決發展中遇到的挑戰。

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