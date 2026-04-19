馬時亨：中東「如瑞士穩定」說法不再 香港可轉危為機吸引資金和人才

貿易發展局主席馬時亨表示，香港可發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，以香港的專業服務及金融，幫助內地企業「出海」拓展國際市場，亦可為香港經濟注入新動力。他認為中東局勢不穩雖對營商及投資意欲構成負面影響，但香港應視為機遇，「轉危為機」趁機吸引更多資金和人才。

馬時亨今（19日）在電台節目表示，過往中東對於投資者而言有個說法，是投放資金「好似瑞士咁穩陣」，但近期局勢顯然已有變。當一些傳統上被視為穩定的地區變得動盪，香港作為安全、穩定的國際金融中心，優勢更為凸顯。這正是吸納資金和人才的機遇，他分析，「留意近期有多少外國政商領袖到訪北京，就知道在不確定性中，大家都在尋找中國這份『確定性』，香港正處於這個有利位置。」

回顧60年轉型 從輕工業到金融專業

馬時亨又回顧貿發局60年的發展，指過去貿發局主力推廣塑膠花、成衣、電子產品等輕工業，到90年代香港轉型為金融中心，貿發局亦隨之將重心轉向推廣金融、法律、會計等專業服務業，並於2007年創辦首屆「亞洲金融論壇」。

助內企「出海」 發揮超級增值人作用

他指近十年，香港再次迎來轉變。隨着內地企業實力增強，「出海」需求日益殷切。協助內地企業，正正發揮了香港的關鍵作用。而協助內企「出海」，亦能為香港帶來實質經濟效益。他舉例，近期一家中國500強企業決定利用香港作為「出海」基地，隨即需要在港租賃辦公室、招聘員工，並尋求各類專業服務支援。「這些舉動都直接惠及香港經濟，鞏固我們作為『超級增值人』的地位。」

為應對內地企業需求，貿發局推出「出海全球通」一站式平台，提供四大範疇支援，涵蓋金融、法律、會計、品牌推廣等八大領域。馬時亨認為，內地企業最需要的，正是與國際接軌的專業服務，特別是金融服務。

放眼全球市場 精準布局新興地區

目前，貿發局在全球設有51個辦事處，內地則有13個。展望未來，貿發局將採取更具戰略性的布局。馬時亨透露，除東盟市場外，正積極評估在中亞、非洲、南美（如秘魯、智利）及東歐（如匈牙利）等潛力市場的資源投入。他強調資源有限，必須精準分配：「例如我已要求美國辦事處的同事，將更多資源投放到南美等新興市場。」

籲積極迎接新浪潮不能守株待兔

馬時亨指，電動車、生物醫藥、創新科技等領域，都湧現大量有潛力「出海」的內地企業。預期未來數十年均屬內企「出海」時期，形容有無限商機，香港各行各業都應積極迎接這個新浪潮，不能守株待兔，應思考如何配合內地企業，發揮香港優勢。

他又笑言，面對「不出海，就出局」的市場趨勢，貿發局樂意成為內地企業最可靠的夥伴，並期望政府能給予更多資源，支持貿發局的工作。

他總結，對香港貿易中心的地位充滿信心，但前提是整個社會都必須「走多一步」，積極求進。「在這個競爭激烈的世界，『躺平』是絕對不可行的。」

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