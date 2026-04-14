貿發局推「出海全球通」 馬時亨：八成內地企業計劃經港出海 香港成「走出去」首選平台

貿易發展局今日（14日）舉行「出海全球通」啟動儀式。「出海全球通」提供四大支援，促進內地企業對接本港專業服務供應商，強化香港助內地企業「走出去」的平台角色。貿發局主席馬時亨指，逾八成內地企業計劃透過香港「出海」，足證香港是內地企業「出海」首選服務平台。

貿發局透過「出海全球通」 降低內地企業「走出去」門檻

馬時亨致歡迎辭時表示，今年初局方在內地向約2,000家企業進行調查，當中有83%受訪企業表示，有計劃透過香港的專業服務「出海」，較2023年的62%顯著上升，足證香港是內地企業「出海」首選服務平台。

馬時亨表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，貿發局會透過新推出的「出海全球通」發揮香港國際化專業服務優勢，降低內地企業「走出去」的門檻。

丘應樺：出海專班招攬具戰略價值內地企業來港發展

商務及經濟發展局局長丘應樺指，出海專班會積極推進各項工作，包括招攬具戰略價值的內地企業來港發展，也會持續在香港和內地舉辦不同產業主題的推廣對接活動，更會邀請內地企業參與外訪考察。

「出海全球通」落戶貿發局中小企服務中心

「出海全球通」落戶位於灣仔會展的香港貿發局中小企服務中心，提供四大支援，包括建立跨界別專業服務平台促進企業對接，設立「出海全球通」專區提供諮詢服務，在內地商貿推廣活動加入「出海全球通」元素宣傳本港出海平台優勢，以及善用貿發局環球網絡為企業提供線上線下支援服務。

現場有內地企業代表分享經香港拓展海外業務的經驗。傳化集團副總裁姚晨蓬指，局方帶公司參加不同會議和高峰論壇等，為企業帶來潛在合作夥伴和客戶。他笑言，十分感謝貿發局全程提供「保姆式服務」。

記者、攝影：周育瑩