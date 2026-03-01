伊朗局勢︱商經局：地緣政治或影響全球供應鏈 但同時促進多國與中國合作

中東局勢升溫，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，雖然今年經濟開局平穩，且俄烏戰爭漸趨和平，但近日爆發的地緣政治問題，勢為全球帶來衝擊。他強調，相關事件對全球經濟發展、供應鏈穩定性的影響，乃至美國息口走向，均需審慎觀察。在不明朗因素籠罩下，反而促進多國加強與中國的合作，香港應做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，對香港是正面機遇。

1月出口增幅達31.8%勢頭強勁

丘應樺今早（3月1日）於電台節目中指出，2025年本港整體貿易數據表現亮麗，全年進出口增長超過15%，出口總額高達5,200多億港元，單計今年1月，出口增幅更達31.8%，勢頭強勁。

不過他坦言，部分國家推行單邊保護主義政策，加上剛發生的地緣政治衝突，勢必對全球經濟貿易構成影響。在此背景下，「全球南方」多個國家紛紛加強與中國的合作，近日英國及德國領導人相繼訪華，可見一斑。丘應樺認為，中國經濟發展對全球的影響力將越來越重要，香港可受惠於國家整體經濟發展，因此要做好超級聯繫人，及跨國供應鏈工作的角色，對香港是正面機遇。

冀引入機械人、遊艇及小型飛機展覽

談及新一份《財政預算案》預留1億元吸引大型國際展覽來港，丘應樺表示，過去數據顯示展覽業相關經濟活動佔本地生產總值約2.1%，每名參展商務旅客每晚平均消費達7,000至8,000港元，期望透過盛事展覽帶動旅遊、餐飲等行業增長。他指出，機場亞洲國際博覽館擴建工程已完成，灣仔會議展覽中心亦計劃擴充，當局正與展覽機構合作，引入嶄新主題展會，例如機械人展、遊艇展，甚至小型飛機展等，相信能為旅遊、餐飲、零售及娛樂業帶來正面效益。目標是將香港打造成為品牌展覽之都，協助內地及本地品牌利用香港平台走向國際。

此外丘應樺透露，政府成立的「內地企業出海專班」正積極探討如何協助內地中小企，善用香港資金自由流通及健全法治等優勢拓展海外市場。團隊正研究不同國家的市場需求，為內地企業物色合適的海外合作夥伴，引領企業透過香港「走出去」，為國家經濟發展注入新動力。同時，期望吸引內地企業來港設立地區總部或分公司，帶動本地就業與經濟，實現互利共贏。

