財政預算案2026︱綜合帳目盈餘29億元 料今年本港經濟增長2.5%至3.5%

財政預算案2026今日（25日）發表，財政司司長陳茂波表示，本港的公共財政狀況改善較預期快，經營帳目恢復盈餘預測，綜合帳目提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。又預料今年本港經濟增長2.5%至3.5%，整體通脹率1.8%。並預料綜合帳目將由原來預算約670億元的赤字轉為錄得29億元盈餘。

綜合帳目計及發債所得 提早恢復平衡

陳茂波表示，過去一年經濟和資本市場向好令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成果，本港的公共財政狀況改善較預期快。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

若美國減息步伐較預期慢 環球金融市場樂觀情緒或受影響

陳茂波續指，國際大環境錯綜複雜。主要先進經濟體反覆的經貿政策，繼續為全球貿易帶來不確定性。若美國減息步伐較預期慢，現時環球金融市場的樂觀情緒或會受影響。

2027年至2030年間平均每年實質增長3%

在香港經濟增長方面，陳茂波指出，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。物價方面，陳茂波表示外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年。我們預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%和1.8%。

中期而言，部分主要經濟體的保護主義持續，環球經濟繼續碎片化。然而，「全球南方」崛起，世界貿易與投資版圖重塑將為香港帶來更多新市場和增長點。陳茂波預測香港經濟在2027年至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

經營帳目提前恢復盈餘

陳茂波指出，過去一年，政府全力落實財政整合計劃，同時受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，印花稅收入修訂預算為995億元，較原來預算增加約319億元，利得稅較原來預算增加約168億元，合共增加近500億元；而薪俸稅收入保持平穩，修訂預算分別為2,090億元和970億元，反映香港經濟韌性強勁。然而由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，較原來預算減少35億元。2025／26年度的經營帳目仍提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。

整體收入修訂預算為6,888億

陳茂波指出2025／26年度，政府的整體收入修訂預算約為6,888億元，較原來預算高4.5%。2025／26年度政府整體開支修訂預算為7,892億元，較原來預算低331億元。其中，經常開支為5,724億元，較原來預算低157億元。

2025／26年度政府經營帳目將由原來預算約30億元的赤字轉為錄得513億元盈餘。非經營帳目則由於地價收入處於低水平，加上提速推展北都和其他與經濟民生相關的工務工程開支，仍會錄得赤字。計及發行1,550億元政府債券及償還517億元到期款項後，預計綜合帳目將由原來預算約670億元的赤字轉為錄得29億元盈餘。財政儲備在2026年3月31日預計為6,572億元。

未來5年非經營帳目因高水平基建開支 每年會出現赤字

至於中期，陳茂波指出在2026／27年度至2030／31年度期間，經營帳目將持續維持盈餘；非經營帳目則主要因為基建開支處於高水平，每年仍會出現赤字。由於基建項目是投資香港的未來，將適度增加發債以滿足這方面的資金需要。期內，預計財政儲備將逐步增至超過7,000億元。

主動對接「十五五」規劃 積極參與粵港澳大灣區建設

陳茂波指，今年是「十五五」開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，並繼續積極參與粵港澳大灣區建設。政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區，以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

