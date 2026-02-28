Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜保安局更新伊朗及以色列紅色外遊警示 暫未接獲港人求助

社會
更新時間：16:49 2026-02-28 HKT
發佈時間：16:49 2026-02-28 HKT

保安局今日（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示，指自2月下旬，中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴或已在伊朗或以色列的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，及中國駐當地使領館發布的領事服務信息。

至今未有接獲港人求助

本港入境處表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐伊朗伊斯蘭共和國大使館、中國駐以色列大使館及旅遊業監管局了解情況，至今未有接獲港人求助。

在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送訊息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館聯絡（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）。

