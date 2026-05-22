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香港與哈薩克斯坦簽署移交逃犯協定 鄧炳強：標誌兩地司法合作邁出重要一步

政情
更新時間：13:07 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:07 2026-05-22 HKT

保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國（哈薩克斯坦）總檢察長BerikAssylov今日（22日）分別代表香港特別行政區（香港特區）及哈薩克斯坦，簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

簽署三項協定 標誌司法合作重要一步

鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和哈薩克斯坦均致力透過國際合作打擊罪案。今日簽訂的移交逃犯協定、刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

保安局局長鄧炳強（右）與哈薩克斯坦共和國（哈薩克斯坦）總檢察長Berik Assylov（左）簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。政府新聞處圖片
保安局局長鄧炳強（右）與哈薩克斯坦共和國（哈薩克斯坦）總檢察長Berik Assylov（左）簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。政府新聞處圖片

移交逃犯設保障條款 涉死刑可拒絕移交

根據《基本法》，在中央人民政府授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。移交逃犯協定列明香港特區與哈薩克斯坦在移交逃犯的規定，並載列同類國際協定的一般保障條款，包括有關行為必須在雙方的法律下均屬罪行；以及如涉及可判處死刑的罪行，可拒絕移交。

香港特區與哈薩克斯坦簽署關於刑事事宜相互法律協助的協定，載有國際上同類協定的主要條款及保障，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關的人、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料，及沒收犯罪得益等。

促被判刑人返原居地服刑 協助改過自新

移交被判刑人協定體現了香港和哈薩克斯坦雙方的一個共同信念，就是容許被判刑人返回原居地服刑，免除語言和文化障礙，而其親友又能更經常探望，有助他們改過自新。因此，香港的政策是盡量促進香港與其他司法管轄區進行這類移交。

已生效的香港特區主要雙邊協定（包括移交逃犯協定、刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人的協定）載於律政司網頁

 

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