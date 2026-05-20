立法會三讀通過豪宅印花稅增至6.5% 地產界議員反對：影響「撤辣」成果

立法會今日（20日）三讀《2026年印花税(修訂)條例草案》，草案獲立法會在席過半數議員支持。惟地產及建造界議員黃浩明反對物業印花稅上調至6.5%，擔心破壞剛復蘇的樓市，抹殺過去救市的努力。選委界范駿華則指，此舉每年為庫房帶來約10億元額外收入，同時僅影響約0.3%的豪宅交易，對整體樓市及絕大多數市民置業的影響極為有限。

每年為庫房帶來約10億元額外收入

印花稅修訂條例草案委員會主席陳仲尼指，全港每年約6.5萬宗住宅物業交易中，逾億元超級豪宅僅佔約180宗，佔整體約0.3%。他認為新措施對絕大部分置業人士沒有影響，卻能每年為庫房帶來約10億元額外收入，有助縮減財政赤字。

針對外資及家族辦公室來港置業意欲的關注，陳仲尼引述數據指，2026年3月全港私人住宅售價指數已連升10個月，首季成交量按年大增逾五成；截至2025年底，香港單一家族辦公室數目亦較2023年底增加逾25%。他強調，6.5%稅率相對於以往高達30%的「辣招稅」及外國稅率，仍極具競爭力。此外，有委員建議當局將100元印花稅的適用住宅物業價值上限由400萬元再作上調，促請政府在下年度預算案中考慮。

陳仲尼指，香港市區老化問題嚴重，估計2033年樓齡達50年或以上的舊樓將激增至17,000幢，必須依靠私人發展商參與以加快重建。為平衡庫房收入與重建步伐，他提出四項建議促請政府盡快制訂時間表，檢討釋義及執行指引，並就重建收購設立明確定義；若發展商需逐一收購分散業權樓宇作重建，應考慮給予較低印花稅率待遇。他透露當局已承諾會與業界跟進，研究透過行政指引優化處理方法。

選委界范駿華表示，支持《2026年印花稅修訂條例草案》。他認為，有關決定既能穩定公共財政，每年為庫房帶來約10億元額外收入，同時僅影響約0.3%的豪宅交易，對整體樓市及絕大多數市民置業的影響極為有限，因此整體方向值得支持。

促豁免多代同堂家庭合併計稅

范駿華對草案中關於「一系列交易」的界定表達關注。在反避稅安排下，稅務局會將存在協調或互相依賴的多項交易視為一宗整體交易，並按總值計算稅率，以防止買家「拆單」逃稅。他指出，新界村屋常見一家幾代同住，家族成員可能各自出資購入相連單位以方便互相照顧。他憂慮這類為家庭照顧而作出的正常置業，會被歸類為「一系列交易」而須繳付較高稅率。他期望當局收集更多相關數據，了解涉及同一家族自住的交易數量，並按情、理、法給予適當寬免。

范駿華：推高舊樓收購成本礙市區重建

范駿華亦關注修例或會增加市區重建成本。在現行機制下，發展商收購舊樓多個單位作重建，會被合併視為整體交易計稅。逾億元住宅物業稅率調高，將直接推高重建項目的稅務成本，削弱私人機構參與舊樓收購的意願。他強調，香港有大量樓齡超過50年的舊樓，潛藏不少安全隱患，市區重建刻不容緩，單靠市區重建局難以覆蓋所有項目。若稅務成本不合理地上升，將令舊樓重建更加困難，最終損害市民居住安全。

范駿華歡迎當局承諾與發展商業界跟進，並研究透過行政指引優化處理方法。他促請當局盡快完成相關安排，為重建項目提供明確寬減，在堵塞避稅漏洞與支持重建之間取得平衡，確保條例落實真正做到「取之有道，用之為民」。

地產界黃浩明：跟吸引外資金方針背道而馳

地產及建造界黃浩明表明，反對將逾億元住宅物業印花稅稅率上調至6.5%的《2026年印花稅（修訂）條例草案》。他指，樓市經歷多年低迷後，受惠於特區政府全面「撤辣」才剛於2025年步入復蘇期，憂慮政府在樓市稍為回升之際，隨即推出《2026年印花稅（修訂）條例草案》，將價值超過一億元的住宅物業交易印花稅稅率由4.25%上調至6.5%，認為並無必要，恐會抹殺過去救市的努力。

黃浩明指出，自《財政預算案》宣布加稅後，一億元以上物業的成交量已由1月的32宗，大幅下跌至4月的9宗，反映市場已受影響。他認為，縱然新措施預計只影響約0.3%的交易，但會向市場發出錯誤信號，令人誤以為樓市一旦好轉，政府便會干預，影響市場信心及政策可預期性。而在國際局勢動盪下，加稅亦與政府積極吸引海外資金、企業及家族辦公室來港的方針背道而馳，無助加強外資避險來港的吸引力。黃浩明指出，相關措施預計只能帶來10億元收益，效益並不顯著。他建議政府應讓樓市穩定向好，從而增加土地收入。

黃浩明引述賣地數據表示，受惠於「撤辣」及樓市回暖，近期多幅土地的招標反應理想，大多收到8至9份標書，中標價亦大多高於市場預期。以東涌106A區東涌市地段第54號用地為例，中標價為16.27億元，每平方呎樓面地價達3,052元，較相鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地高出足足一倍。這反映只要地產市場健康自然發展，賣地收益自然水漲船高，遠勝於上調豪宅印花稅所得的10億元。他亦補充，若現時因地價收入低而加稅，日後地價回升時便應考慮調低相關稅率。

記者：李健威

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