上調豪宅印花稅︱議員關注加稅後對市場影響 財庫局：需長時間觀察

新一份《財政預算案》調高1億以上豪宅印花稅至6.5%，立法會《2026年印花税(修訂)條例草案》的法案委員會早上召開會議審議，有議員關注加稅後對市場的影響，財經事務及庫務局稱加稅後，1億以上豪宅仍有交易，是否有影響需長時間觀察。

難用一個月資料或數據作準則

相關修訂已於上月底生效。民建聯林琳表示，能為庫房增加收入一定是好事，但始終香港整體大方向是希望更多投資者，在本港活躍交易才有更多收入，關注當局有否修訂實施一個月以來的數據顯示，新稅項有否對市場產生影響。

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華坦言，很難用一個月的資料或數據去說對市場有否影響，而今個財政年度首10個月，超過1億元以上的任宅物業是180宗，即平均每個月10數宗，只能說政府宣布加稅後，仍然有1億元以上的住宅物業成交，而詳細情況需要看更長的時間會較為公道。

選委界陳宗彝表示，現在物業市道相對低沉，而很多高才、專才仍在觀望中，未開始置業，當局會否考慮豁免持有此類簽證人士額外的稅項，以鼓勵他們置業。他更關注重建時，發展商一系列收購涉款超過1億元，會增加相關的成本，形容土發公司負責重建已很困難，私人發展商不參與，會在社區埋下很多「計時炸彈」。

額外2.25%印花稅是可負擔範圍

黎志華表示，政府很歡迎高才、專才來香港，但當局更傾向一視同仁的做法，若所有香港人、公司，甚或海外投資者，只要購買1億元以上的物業，認為他們給予額外2.25%的印花稅，是一個可負擔的範圍。他更稱，回想樓市有「辣招」時，非香港居民不是首次置業時，需支付30％印花稅，現在的稅收較當時低很多，以及新加坡及澳洲等地區，對投資移民設立的置業印花稅，香港仍然很有競爭力，故目前安排是合適。

針對重建方面，黎志華表示，完全理解增加印花稅對重建項目的影響，當局會著實跟進相關情況，而過去三年以來，一系列交易涉款超過1億元以上，每一年不超過20宗，故當局認為對重建項目影響相對少，並承諾會檢視情況，看此問題如何有效處理。

地產及建造界黃浩明表示，香港很努力吸引投資者來港投資，縱然政府說加的印花稅很少，但這是對外的一個信息，是否真的需要增加豪宅印花稅。他更稱，過往正是有「辣招」令市區重建進度減慢，令一系列收購減少，當局不應「倒果為因」說沒有影響，認為要更務實去看，當局可否透過稅局的執業指引，用行政方法處理一系列收購的印花稅問題。

增印花稅是體現「能者多付」原則

黎志華解釋，當局需要看政府「整盤數」，如何爭取更多資源提供到最大的服務，舉例《財政預算案》將供養父母免稅額，由每年5萬元加至5.5萬元，政府一年會少收9.7億元，因此都要「開源」，以及減少對市民的影響，故增加印花稅都是體現「能者多付」的原則。

他亦明白黃浩明對重建的關注，同意對方在不影響法例修訂情況下，透過行政命令，可以做到一些改變，強調有簡單的方法會盡量用。

記者：郭詠欣

